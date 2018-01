Ministerstvo obrany nakupuje techniku transparentne, tvrdí šéf služobného úradu Hoľko

BRATISLAVA - Ján Hoľko, generálny tajomník služobného úradu rezortu obrany, na dnešnej tlačovej konferencii uviedol, že ministerstvo postupuje pri nákupoch techniky tak, ako mu to prikazuje zákon. "Je naivné, ak si niekto myslí, že to vie urobiť transparentnejšie. Sú úradné postupy a zákonné nariadenia, ktoré musíme dodržiavať," uviedol Hoľko.

Analytici a časť politickej opozície vyčítajú Gajdošovmu rezortu slabé informovanie verejnosti, respektíve utajovanie dôležitých dokumentov.

"Všetko predkladáme tak, aby sme dostatočne o jednotlivých veciach informovali. Zverejňujeme všetky podrobnosti, ktoré podľa zákona môžeme. Nie je pravda, že by tu niekto zámerne utajoval skutočnosti o nákupe či verejnom obstarávaní," skonštatoval Gajdoš. Verejnosťou rezonuje najmä historický nákup vojenských transportérov za viac ako miliardu eur. Aj tu však podľa Gajdoša a Hoľka rezort postupuje zákonne.

"Zohľadňujeme všetky ponuky, ktoré sme mali na stole. Nie je pravda, že by sme zámerne niečo ignorovali. Ponuka, o ktorej informoval týždenník Trend, nebola komplexná. Firma nám chcela dodať iba podvozkovú časť, ktorú by sme si následne museli prezbrojiť," uviedol Hoľko. Ministerstvo chce ísť opačnou cestou, teda cestou vývoja a výskumu zbrojnej techniky, do ktorej by bol zapojený najmä domáci obranný priemysel.

Túto alternatívu potvrdil aj minister Gajdoš, ktorý pripomenul priority SNS a programového vyhlásenia Vlády SR. "My sme sa zaviazali, že v čo možno najväčšej možnej miere zapojíme domáci zbrojný priemysel. Preto sme zatiaľ podpísali dohodu o spolupráci s fínskou spoločnosťou, aby sme sa spoločne podieľali na vývoji nových technológií," priblížil dôvody Gajdoš. Ako na záver dodal, ministerstvo v každom prípade hľadá čo najefektívnejšie riešenie v rámci zásady hodnota za peniaze.

Nové transportéry by mali stáť až 1,2 miliardy eur, s vyhliadkou ich dodania do roku 2029. Celkovo by malo pozemným silám pribudnúť 81 kusov obrnencov typu 8x8 a až 404 menších vozidiel 4x4. V rámci celkovej sumy je zarátaná aj cena za infraštruktúru pre vozidlá (personál, munícia, výcvik či garáže).