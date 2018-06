VIDEO Mali by byť vzorom, ale čakajúci vodiči sa nestačili diviť: Policajt prešiel cez priecestie

GALANTA - Polícia neustále apeluje na vodičov, aby boli obozretní, tolerantní a na ceste za žiadnych okolností neriskovali. Policajný manéver, ktorý sa podarilo zachytiť na video, nemá obdoby. Pozrite sa, ako hliadka riskovala. Vyzerá to tak, že policajt sa trestu nevyhne.

Video vzniklo v Galante na železničnom priecestí v smere zo Sládkovičova. Na sociálnej sieti ho zverejnila skupina Garage Slovakia. Je na ňom zachytené, ako policajná hliadka na služobnom aute prešla cez železničné priecestie pomedzi spustené závory, pričom predbehla pred ňou stojace autá.

Pozrite si video, ktoré situáciu zachytáva.

Hliadka podľa všetkého nevykonávala služobný zákrok, nakoľko nemala zapnuté zvukové ani svetelné výstražné zariadenia."Vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, je v zmysle zákona o cestnej premávke porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom," informoval hovorca bratislavských policajtov Michal Szeiff s týám, že vodič sa takto dopúšťa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za ktorý mu možno uložiť pokutu od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov.

Policajtovi hrozí trest

Nakoľko podozrivým zo spáchania priestupku je policajt, bude ho riešiť nadriadený. "V prípade, že sa potvrdí podozrenie z priestupku, bude vodič riešený príslušným nadriadeným v disciplinárnom konaní v súlade s ustanoveniami zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície," vysvetlil Szeiff s tým, že disciplinárnym opatrením mu môže byť uložené zníženie služobného platu až o 15 % na dobu najviac troch mesiacov, ako aj uložený zákaz činnosti.