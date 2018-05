REPORTÁŽ z miesta činu: VIDEO Kuciak a Kušnírová v dome hrôzy, Lipšic o vyšetrovaní vraždy

V utorok krátko pred 18:00 hod. dorazili do Veľkej Mače vyšetrovatelia a polícia. Dôvodom bol vyšetrovací pokus v dome, v ktorom zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú.

Na mieste bol aj advokát rodiny Daniel Lipšic, mama Martiny Zlatica a Jánov otec Jozef. Vyšetrovatelia sa snažili zistiť možný pohyb páchateľa, ale aj to, či sa v dome schovával alebo tam vnikol po tom, ako boli vnútri Ján a Martina.

"Najskôr sme si to vyskúšali po svetle, neskôr, keď sa zotmelo, tak sa rekonštruovalo ako to asi mohlo prebiehať," povedala Zlatica, mama zavraždenej Martiny. Ona sama je presvedčená, že najskôr zabili Jána, aj keď polícia tvrdí opak. "Myslím si, že jeho prvého, bol predsa chlap. Ale ktovie, polícia tvrdí, že prvú zabili Martinu. Ale ona by ich počula prichádzať, mala veľmi dobrý sluch," hovorí Zlatica.

Po dome sa vraj mohli voľne pohybovať a všetko bolo tak, ako v deň, keď našli telá zavraždených. "Aj svetlá, elektrina, všetko bolo tak, ako keď ich našli," opísala pani Zlatica. Nedávno rodinám dovolili nahliadnuť aj do spisu, do ktorého nemali dlho prístup ani advokáti rodín. Rodičia tak videli aj fotky ich mŕtvych detí.

"Bolo to strašné. Chvalabohu, že tie fotky boli čiernobiele, inak by nám asi hrozila psychiatria," povedala Zlatica so slzami v očiach. Vyšetrovatelia sa snažili zistiť, čo sa asi dialo v čase vraždy. "Bolo to strašne ťažké pre nás všetkých, ale mám pocit, že aspoň títo, ktorí tam boli teraz, tak sa snažia a chcú to vyšetriť. Aj som im povedala, že nech si predstavia, že sú to ich deti," povedala dodala Zlatica.

Daniel Lipšic, ktorý zastupuje Kuciakovcov, po zhliadnutí spisu povedal, že polícia pri prvotných úkonoch spravila mnoho chýb. "S tým sa už nedá nič robiť, teraz už vôbec nie," povedal Lipšic. "Bol to vyšetrovací pokus, ktorý mal zmapovať najpravdepodobnejšiu verziu toho, čo sa malo diať v dome v čase spáchania skutku," povedal Lipšic. "Boli prítomní aj súdni znalci z odvetvia balistiky, súdneho lekárstva a chémie, aby sa najpravdepodobnejšia verzia vedela vyšetriť, či sedí. A tá sedí," dodal advokát.