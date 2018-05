DEŇ, ktorý zmenil Slovensko: FOTO Posledné zábery Jána a Martiny pred brutálnou vraždou

Starosta obce Štefan Lancz poskytol bezprostredne po vražde zábery z obecných kamier polícii. Nahrávacie zariadenie so záznamom mu polícia nepoškodené vrátila koncom apríla. Na záberoch, ktoré ukázal televízii Joj, je zachytený pohyb Martininho auta v deň vraždy, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o posledný pohyb snúbencov.

Martina ide pre Jána

Kamera, ktorá je k domu nebohého novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny najbližšie, nasnímala ich jazdu autom. Dňa 21. februára o 18:27 vychádzala Martina autom na hlavnú cestu smerom na Galantu. Vybrala sa pre Jána do Galanty. "Išla pre Janka, lebo Jankovi sa deň predtým pokazilo auto, išla pre Janka vybrať tú batériu a zobrať ju do Mače na nabíjačku," opísala Martinina mama Zlatica.

Pár sa vracia - pohľad z inej obecnej kamery

Posledný záber na auto

Martinino auto stálo pred domom vo Veľkej Mači. Fotografia z 26. februára, keď sa verejnosť dozvedela o tragédii.

O pol hodinu neskôr, presne o 19:03 sa minivan vracal späť. S najväčšou pravdepodobnosťou sedel vedľa Martiny aj Ján, a tak by to mohol byť posledný záber na ich pohyb pred úkladnou vraždou. "Áno, tak by to malo byť, už sa vracali aj s tou baterkou," potvrdila pani Zlatica. Záznam vznikol 21. februára. Polícia a prokuratúra potvrdili, že pár bol zavraždený v tento deň.