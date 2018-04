Ako modelka: Slovenská policajtka rozvášnila tisícky mužov, kvôli tejto tváričke porušujú predpisy

BRATISLAVA – Pohľad na krásnu trnavskú policajtku rozvášnil tisícky mužov. Nad jej krásou dokonca jasajú aj ženy, ktoré jej skláňajú obdiv. Počas minulotýždňového futbalu v Trnave, kedy príslušníčka z Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) dohliadala na poriadok, si mnohí fanúšikovia želali, aby skončili v jej rukách. Po tom, čo jej fotky obleteli celú sociálnu sieť, Maroš zvažuje, že začne chodiť na futbal do Trnavy aj on. Lukáš zasa zavtipkoval, že jej krásu mala polícia radšej držať v tajnosti, pretože muži v regióne teraz úmyselne dvihnú krivku páchania trestných činov.

Krásna a sympatická príslušníčka PMJ si na policajnom Facebooku získala priazeň vyše 3-tisíc používateľov. Niet sa čomu čudovať, do vrecka by schovala aj niektoré missky! Jedna používateľka dokonca policajtke odkázala, aby sa prihlásila do súťaže krásy.

Krásna trnavská policajtka dostala do kolien celé Slovensko

„Vraciame sa ešte k víkendovému futbalu Trnava - Slovan, kde poriadok zabezpečovali aj policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky. Nechýbala ani naša sympatická kolegyňa, ktorá by sa však určite voči nepoučiteľným chuligánom nechovala sympaticky,“ napísala polícia s tým, že priložila aj archív fotiek svojej kolegyni, ktoré nájdete v glalérií tohto článku.

Najobľúbenejší bol komentár Pepka, ktorý si získal 460 lajkov. „Raz som ju zbadal pri riešení dopravnej nehody na Zavarskej v Trnave. Odvtedy jazdím po Trnave cielene deväťdesiatkou. A né a né na ňu natrafiť,“ posťažoval sa. „To by som neukazoval, teraz narastie krivka páchania trestných činov,“ zavtipkoval Lukáš. „Tuším začnem chodiť do Trnavy na futbal aj ja,“ komentoval Maroš.

Krásna policajtka priviedla do rozpakov aj ženy. „Najkrajšia policajtka akú som videla,“ priznala v diskusii Nelinka. Nad jej krásou zajasala aj Henny, ktorá policajtke odkázala, aby sa prihlásila do súťaže krásy. „Fajn vedieť, že aj ženy vedia pochváliť ženu,“ pousmial sa Jojo.

Iný názor vyjadrila Mária, ktorá síce uznala, že policajtka je veľmi pekná a sympatická, no nemyslí si, že je to vhodná forma prezentácie práce príslušníkov PZ SR. „Ako to majú vnímať všetci príslušníci PZ, aj tí, ktorí možno nie sú na pohľad takí atraktívni, ale dosahujú omnoho lepšie výsledky?“ pýta sa Mária, ktorá takúto formu prezentácie peknej príslušníčky považuje za zvláštnu, a istým spôsobom diskriminuje ostatné príslušníčky policajného zboru.

V závere svojho komentára podotkla, že menej je niekedy viac, a policajný príspevok s názvom "Futbal v Trnave" sa zmenil na Miss PMJ Trnava.