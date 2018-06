Kráľovská rodina má škandalóznu novinku: Alžbeta, ty TOTO dovolíš?!

LONDÝN - Toto tu ešte nebolo! Aktuálne novinky týkajúce sa diania v britskej monarchii sú poriadne šokujúce. Na leto je totiž naplánovaná svadba lorda Ivara Mountbattena, ktorý je bratrancom kráľovnej Alžbety II. Na tom by nebolo nič zvláštne. Avšak ženích si berie svojho snúbenca! Áno dobre čítate... Bude to gay svadba.

Svadbu lorda Ivara Mountbattena a jeho snúbenca Jamesa Coyla možno smelo označiť za prelomový moment v histórii britskej monarchie. Kráľovnin bratranec už raz ženatý bol a s exmanželkou Penny má tri dcéry. Práve ony prišli s návrhom, že ženíchova bývalá žena by ho mala sprevádzať uličkou a odovzdať Jamesovi.

Pýtate sa, či sa tejto parády zúčastni aj niekto z tých najhlavnejších členov kráľovskej rodiny? Pravdepodobne nie. Podľa medializovaných informácií síce svadbu odobrili, no kvôli pracovným povinnostiam sa jej nebudú môc zúčastniť. Obrad by sa mal konať na panstve lorda Mountbattena a zúčastniť by sa ho malo zhruba 120 hostí.

Samotná Alžbeta II. sa na margo svadby nevyjadrila. Avšak už pri Harrym a Meghan spravila určité ústupky a dala najavo, že láske nemožno nič prikazovať a zakazovať. Navyše kladie dôraz na to, aby vláda robila pokroky v boji proti diskriminácii na základe rasy, viery, pohlavia, zdravotného stavu, či sexuálnej orientácie.

Lord Ivar Mountbatten s exmanželkou a snúbencom. Zdroj: Instagram

Lord Ivar Mountbatten má tri dcéry. Zdroj: Instagram

Lord Ivar Mountbatten so snúbencom Jamesom si v lete povedia svoje áno. Zdroj: Instagram