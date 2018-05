Televízna hviezdička strašila v uliciach: Stretnúť ju v noci, tak sa po..toto!

Prirodzenosť sa jej prieči! Angličanka Chloe Ferry to v honbe za dokonalým zovňajškom dotiahla do poriadného extrému. Za zmienku stojí najmä jej tvár. Plavovláska, ktorú zviditeľnilo účinkovanie na televíznych obrazovkách, si dala zväčšiť pery do kačacích rozmerov a nedávno podstúpila plastickú operáciu nosa.

A kým Chloe robí všetko pre to, aby vyzerala dokonale, uživatelia ju na sociálnych sieťach nešetria. Jej preplastikovaný vzhľad otvorene kritizujú a používajú mnohé nelichotivé prezývky. Medzi jej fanúšikmi sa však nájdu takí, čo ju bránia. „Len preto, že je Chloe celebrita, tak to neznamená, že ju môžete zahŕňať toľkou nenávisťou, stále je to ľudská bytosť. Každému sa páči niečo iné a každý by sa mal starať o seba,” vyjadril sa jeden z nich.

Nos celebitnej umeliny ešte po nedávnom zákroku nie je zahojený. Chloe to však nebráni v tom, aby si vyrazila za zábavou. Nedávno ju pri tom zvečnili paparazzi a veru, pohľad na ňu nebol veľmi príjemný.

Preplastikovaná Chloe Ferry priam desí vzhľadom.

Chloe Ferry vyrazila za zábavou. Pohľad na ňu mnohých vydesil.