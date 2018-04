Známy bubeník má veľký dôvod na radosť: FOTO Nový prírastok do rodiny

Tridsaťosemročný muzikant to oznámil prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnil fotografiu odtlačkov nôh svojho novorodeného syna. "Prišiel Oliver Francis Followill. Cítim toľko lásky, až to bolí," napísal k obrázku.

Jeho manželka, speváčka Jessie Baylin, zase zdieľala čiernobielu fotografiu päťročnej dcérky Violet s malým bračekom. "Ahoj svet, už je tu. Oliver Francis Followill, v každom zmysle nás dopĺňaš. 10.4.18," uviedla. Dvojica sa zosobášila v roku 2009.

Kings Of Leon tvoria bratia Caleb, Nathan a Jared Followillovci spolu s ich bratrancom Matthewom Followillom. Prvý štúdiový album Youth And Young Manhood vydali v roku 2003. Po ňom nasledovali nahrávky Aha Shake Heartbreak (2004), Because Of The Times (2007), Only By The Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013) a Walls (2016).

Všetky sa umiestnili v prvej trojke britského albumového rebríčka a posledné štyri menované aj v prvej päťke amerického rebríčka Billboard 200, pričom s Walls túto hitparádu po prvý raz aj dobyli. Medzi najväčšie hity formácie patria piesne The Bucket, Sex On Fire, Use Somebody, Radioactive či Supersoaker.