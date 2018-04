Markizácki Oteckovia žnú úspechy: Deák prehovoril o problémoch pri nakrúcaní!

Rodinný seriál Oteckovia, kde v hlavných úlohách hrajú Vladimír Kobielsky, Filip Tůma, Marek Fašiang a Branislav Deák, je mimoriadne obľúbený a prekonáva na obrazovkách televízie Markíza jeden rekord za druhým. Nebolo to inak ani v posledných dňoch, kedy sa v strategickej cieľovej skupine 12 - 54 stal najsledovanejším programom dňa a zároveň dosiahol absolútne rekordný trhový podiel. Napriek tomu, že seriál má u divákov úspech, jeden z hlavných predstaviteľov - herec Braňo Deák priznal, že pri nakrúcaní to nie je vždy práve jednoduché.

Na otázku, ako sa mu hrá v seriáli Oteckovia, Deák odvetil: „Nakrúca sa super, pretože dali dokopy dobrý tím ľudí, vybrali výborne deti, s ktorými je sranda, takže je tá robota príjemná. Ale je to aj náročné, lebo točíme veľa s tými deckami. Je to predsa náročnejšie, lebo sú malinkí, nevládzu, jedno s druhým, chcú sa hrať, toto sú častokrát trošku také štrapácie, ale ideme cez to smiechom, takže fajn,“ priznal menšie problémy herec, ktorý v seriáli hrá otecka, ale v reálnom živote rodičom ešte nie je.

Zaujímalo nás preto, ako sa do tej úlohy vedel vcítiť. „Nie je to moja prvá úloha otca, už som bol otcom dvoch dcér a teraz syna. Sme herci, musíme zahrať všetko,“ povedal Braňo, ktorý priznal aj to, že by si prial už aj v reálnom živote byť otcom. Dokonca prezradil, že keby si mohol vybrať, chcel by mať dcérku. Viac sa dozviete z VIDEA, kde sme sa ho spýtali aj to, či mu jeho priezvisko v minulosti robilo problémy, keďže jeho menovcom bol aj známy mafián.