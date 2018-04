Módne (s)hity z BMD: Amazonka Manová, extravagantná Zelinová a Sklovská za hviezdu večera!

Katarína Manová, bývalá Miss Intercontinental

Amazonka. Overaly sú trendy a môže si dovoliť aj takýto lesklý. Trochu sa mi sem nehodí účes a tú "kabelu" by som nechala doma na deň. Chce to niečo menšie a jemnejšie. Štýlovo by som to viac scelila.

Katarína Manová

Alena Pallová, doktorka a majiteľka estetickej kliniky

Elegancia s nápadom jej pristane. Sofistikované a výnimočné. Dala by som akurát z krku tú ozdobu, nie je treba, nehodí sa sem. A zvážila by som aj tento typ náramku, či je treba. Dominantné sú topánky a kabelka je tiež výrazný prvok. To stačí.

Alena Pallová

Romana Škamlová, bývalá miss a podnikateľka

Príjemný safari "look". Myslím, že netreba príliš veľa slov, aby sa povedalo, že je to dobrá kombinácia. Vkusné a štýlové. Skvelý mejkap a účes.

Romana Škamlová

Sisa Lelkes Sklovská, speváčka

Hviezda večera. Dala to geniálne. Musím povedať, že toto je ukážka výnimočnosti, estetickosti a vrcholnej elegancie. Toto jej fakt vyšlo!

Sisa Lelkes Sklovská

Soňa Štefková, modelka

Ona nepotrebuje veľa. Ona dokáže urobiť z každého kúsku oblečenia hviezdny kúsok. Veľmi príjemné. V jednoduchosti je krása. Menej viac. Na dobrý styling stačia náušnice, vkusné šaty a topánky. Tu je ukážka.

Soňa Štefková

Daniela Záhradníková, politička a manželka Braňa Záhradníka

Mohlo to byť celkom fajn, lebo biela a zlatá je sofistikovaná kombinácia. Zlatá kabelka je zbytočná. Nechala by som vyniknúť zlaté topánky a detaily na oblečení. Siahla by som buď po bielej a scelila to, alebo by som zvolila výraznú farbenú. Bolo by to viac šik.

Daniela Záhradníková

Mária Zelinová, modelka a moderátorka

Opäť nesklamala a dala to na parádu. Výborná kombinácia a topánky sú "cool". Oceňujem, že už nedávala žiadne doplnky. Šaty a topánky sú dosť výrazné a zaujímavé kúsky, viac netreba. A samozrejme Maja je neprehliadnuteľná dáma. Trochu extravagantné, ale veľmi vkusné!