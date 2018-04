Poklad, na ktorom má svoj podiel aj Yoko Ono, je preč: Z múzea zmizol drahý kameň

Kameň bol súčasťou interaktívnej inštalácie s názvom Yoko Ono: The River a jeho odhadovaná hodnota je 17 500 dolárov (v prepočte približne 14 300 eur). Inštalácia obsahuje niekoľko kameňov, na ktoré vdova po legendárnom Johnovi Lennonovi napísala rôzne frázy. Ako informuje múzeum, "návštevníci a návštevníčky si môžu vziať do ruky kameň a sústrediť sa na nápis, ktorý sa na ňom nachádza. Následne kameň odložia na iné kamene v strede miestnosti". Zlodejka však kameň nevrátila, ale vzala si ho so sebou. Polícia už zverejnila fotografiu hľadanej osoby.

Yoko Ono sa stala známou najmä ako manželka spomínaného Johna Lennona, ktorý pôsobil v kapele The Beatles. Ono a Lennon spolupracovali na viacerých albumoch, krátko pred hudobníkovou smrťou v roku 1980 stihli vydať album Double Fantasy, no počas jeho nahrávania vznikol dostatok materiálu aj pre ďalší album Milk And Honey (1984).

Yoko Ono vydala aj sólové nahrávky ako napríklad Fly (1971), Feeling The Space (1973), Season Of Glass (1981), It's Alright (I See Rainbows) (1982) či zatiaľ poslednú Take Me To The Land Of Hell (2013), ktorú nahrala s formáciou Plastic Ono Band. Je tiež známou mierovou aktivistkou. Britský týždenník New Musical Express jej v roku 2016 udelil NME Inspiration Award.