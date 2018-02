Rozchod prominentného páru: Krach vzťahu po 4 rokoch!

"Jednoducho sme žili v iných krajinách a bolo to ťažké," vysvetlila. Správy o vzťahu Silverman a 49-ročného Sheena, ktorí sa spolu predstavili v seriáli Masters of Sex (2013 - 2016), sa dostali na verejnosť vo februári 2014. Herečka predtým randila s komikom a moderátorom Jimmym Kimmelom, s ktorým sa po piatich rokoch vzťahu rozišla v roku 2009. Sheen zase tvoril pár s Rachel McAdams či Kate Beckinsale, s ktorou má 19-ročnú dcéru Lily Mo.

Michael Sheen debutoval na divadelných doskách, keď spolu s Vanessou Redgrave účinkoval v hre When She Danced. V 90. rokoch pôsobil prevažne v divadle a za jeho výkony ho viac ráz nominovali na Laurence Olivier Award. Hral aj vo filmoch Oscar Wilde (1997), V mene cti (2002), Prúd času (2003), Underworld: Boj v podsvetí (2003), Zákon príťažlivosti (2004), Kráľovstvo nebeské (2005), Underworld: Boj v podsvetí 2 (2006), Krvavý diamant (2006), Kráľovná (2006), Duel Frost/Nixon (2008) či v treťom Underworlde s podtitulom Vzbura Lykanov (2009). Známy je tiež zo snímok Prekliaty klub (2009), Tron: Dedičstvo (2010), Polnoc v Paríži (2011), Ďaleko od hlučného davu (2015) či Nočné zvieratá (2016), ale aj z upírskej ságy Twilight (2008 - 2012), kde v stvárnil Ara.

Sarah Silverman je známa najmä ako stand-up komička. Na televíznych obrazovkách na seba upozornila v relácii Saturday Night Live (1975), kde pôsobila v 19. sezóne ako scenáristka a jedna z účinkujúcich. Zahrala si napríklad v televíznom projekte Mr. Show with Bob and David (1995 - 1998), sitkome The Sarah Silverman Program (2007 - 2010) či filmoch ako Niečo na tej Mary je (1998), Who's the Caboose? (1999), Povedz, že to tak nie je (2001), Škola rocku (2003), Škola zvádzania (2006), Komici (2009), Take This Waltz (2011), Všetky cesty vedú do hrobu (2014), Ashby (2015) či Súboj pohlaví (2017). Silverman pôsobí aj ako hlasová herečka a narozprávala viacero postavičiek v seriáloch ako Simpsonovci (1989), Greg the Bunny (2002 - 2006) či Bob's Burgers (2011). V animáku Ralph Rozbi-to (2012) prepožičala hlas princeznej Vanellope. Na konte má dve Primetime Emmy.