Známy český herec prekvapuje: Netradičné Vianoce, žiadny stromček ani kapor

„My to máme posledných pár rokov v rodine hodené tak trošku inak, pretože sme už zostali len ja, otec a mama - predtým boli s nami aj prarodičia, čo už tak, žiaľ, nie je. Tak sme sa tie Vianoce rozhodli poňať trošku inak a začali sme búrať tradície. Nemáme napríklad stromček - jeden rok sme si namiesto stromu ozdobili kontrabas, minulý rok to bol rebrík a namiesto kapra sme si urobili homára. Nie preto, aby to bolo posh, ale aby to bolo inak, aby sme trošku nabúrali stereotyp tej tradície, ktorá k nám prišla a sama sa postupne potiera a stáva sa už len formalitou a obsah Vianoc sa tým, ako je to každý rok také isté, stavia do úzadia. Ľudia tým, že upadajú do stereotypu, zabúdajú, že je to najmä o tom byť spolu, a keď sme tie zvyky takto narušili, začali byť pre nás zase Vianoce Vianocami,“ povedal.

Paradoxne, aj napriek podľa neho strnulým tradíciám, dostal práve na Vianoce najkrajší darček svojho života. „Keď som mal päť rokov, dostal som od rodičov koňa, s ktorým som žil až do predminulého roku, keď už vekom odišiel. Bol to veľmi intenzívny vzťah a máločo ho prekoná. Aj keď to znie trochu materiálne, no dostal som vlastne bytosť, s ktorou som žil vyše dvadsať rokov a vytvárali sme spolu nejaký príbeh, ktorý bol veľmi silný,“ prezradil Kotek, ktorý podľa vlastných slov pod stromčekom preferuje prekvapenia. „Ja som skôr na zážitkové darčeky. Keď sú dômyselné, a keď viete, že ich ten človek nejako vymýšľal. Ani ho to nemuselo stáť kopec práce, ale páči sa mi, keď je za tým vtip a nápad a nie len tá povinnosť dať darček. Môže to byť aj úplná prkotina. Ja mám okolo seba partiu kamošov a s nimi si robíme stále nejaké naschvály a vymýšľame hovadiny. A to je super,“ podotkol herec.