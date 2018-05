Molnárová ukázala syna aj telo po pôrode: Takto vyzerá len v bikinách!

BRATISLAVA - Hoci si herečka Lucia Molnárová, dnes Bugalová (31) súkromie stráži, v týchto dňoch sa so svojimi sledovateľmi na Instagrame podelila o skutočne vzácne zábery. Ukázala im totiž svoj najväčší poklad – synčeka Emanuela, ale tiež to, ako vyzerá jej telo 10 mesiacov po pôrode.

Slovenská herečka Lucia Molnárová sa minulý rok v júli stala po prvý raz mamou. Svojmu manželovi – hudobníkovi Michalovi Bugalovi priviedla na svet syna Emanuela. Blondínka si tak momentálne užíva krásne mamičkovské povinnosti a každú voľnú chvíľu trávi predovšetkým v spoločnosti svojej malej ratolesti.

O tom, že Lucia prežíva jedno z najšťastnejších období života, svedčí aj záber, ktorý v týchto dňoch zverejnila na Instagrame. Tam sa totiž pochválila fotografiou, na ktorej pózuje so svojím malým rozkošným synčekom.

Herečka Lucia Molnárová so svojím synčekom Emanuelom.

Spokojnosťou žiarila aj na ďalšej snímke, ktorá si vyslúžila množstvo pozitívnych komentárov od jej sledovateľov. Tí ju totiž obdivovali za to, ako dobre vyzerá jej telo len 10 mesiacov po pôrode.

No a my s nimi môžeme len a len súhlasiť. V tomto prípade treba totiž skonštatovať, že i keď herečka stále nemá „modelkovské“ miery, je takmer jasné, že do tip-top formy sa pri svojej profesii a aktívnom životnom štýle skôr, či neskôr určite dostane.

Mamička Lucia Molnárová ukázala svoje telo len v bikinách.

Lucia Molnárová je sestrou Petry Molnárovej - sú to naše najznámejšie herecké dvojičky. Hrali napríklad v Ordinácii v ružovej záhrade. Petra je momentálne šťastná po boku herca Sväťa Malachovského, ktorému minulý rok tiež porodila syna.