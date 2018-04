Obrovský úspech Slovenska v zahraničí: Ďurovčík spôsobil hotový ošiaľ!

Slovenské divadlo tanca si totiž opäť pozvali do Fínska. Dramatická šou na miestnych zapôsobila natoľko, že ju chceli vidieť opäť. A nielen to. Ďurovčíkov súbor podľa Fínov absolútne odrovnal aj konkurenciu najlepších svetových umelcov. „Myslím, že je to najlepšie predstavenie tejto jari, a to tu vystúpili špičky svetového umenia,“ vyjadril sa Jouko Astor, riaditeľ riaditeľ Sibelius Culture Center.

Ďurovčíkov súbor s predstavením Carmen valcuje zahraničné divadlá.

Na všetkých predstaveniach vo Fínsku sa zúčastnil i veľvyslanec SR vo Fínsku, ktorý bol hlavným garantom celého turné. „O veľkolepom úspechu svedčia vypredané sály, veľmi pozitívne reakcie náročného fínskeho diváka po skončení predstavení a záujem fínskych divadiel o ďalšiu spoluprácu s choreografom a jeho tímom. Séria týchto troch vystúpení potvrdila vysokú úroveň slovenskej umeleckej tvorby, profesionality našich tanečníkov a výnimočnosť choreografa a režiséra Ďurovčíka,“ nešetril chválou Tibor Králik.

Ján Ďurovčík dostal k 47. narodeninám vskutku jedinečný dar. Jeden z najväčších fínskych denníkov venoval predstaveniu Carmen celú dvojstranu.

Slovenské divadlo tanca žne úspech za úspechom.

Po množstve pozitívnych kritík zo všetkých strán sa k Ďurovčíkovej Carmen predvčerom vyjadril aj jeden z popredných fínskych denníkov. Okrem nekončiacej chvály od odborníkov i divákov sa na dvojstranu venovanú emotívnej šou dostal i rozhovor s našim režisérom. Ten tak k svojim utorkovým 47. narodeninám dostal naozaj úžasný dar, aký sa len tak nevidí. Okrem toho, že Fíni ocenili jeho úsilie, postaral sa o to, aby v zahraničí v spojitosti so Slovenskom konečne rezonovali aj iné informácie, než škandály, ktorých sa u nás za poslednú dobu vyrojilo skutočne viac než dosť.