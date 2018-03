Neuveríte: Toto je nový párik slovenského šoubiznisu... A už spolu čakajú aj dieťa!

Dvojica to odtajnila v jojkárskom TopStar magazíne. Spevák tiež prezradil, že sa počas prvej návštevy lekára so svojou tehotnou partnerkou neubránil slzám. „Prvýkrát, keď som bol na tom sone a videl toho mimozemšťana krásneho, ako sa tam hýbe, ako to celé vzniká, tak mi 10 minút takto slzičky tiekli,“ priznal Madej, ktorý sa už teší na vytúženého syna.

Bábätko by sa na svet malo vypýtať 15. júna, budúca mamička končí šiesty mesiac tehotenstva. Zaľúbencom sa tak svoj vzťah aj šťastnú novinku darilo tajiť pomerne dlho. „Ja nie som ten typ, ktorý by na Instagram musel všetko vešať,“ vysvetlil spevák. No je tiež pravdou, že dvojici sa bábätko podarilo pomerne rýchlo - veď hoci sa poznajú už viac ako dva roky, oficiálny pár tvoria len od leta minulého roka. Budúcim rodičom gratulujeme!

Hlasujte v ankete Telkáč roka v kategórii najobľúbenejšia redaktorka či najobľúbenejšia spravodajská/publicistická relácia »