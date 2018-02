Tomu sa povie megaúspech: Známy slovenský herec dobýja Hollywood!

To sa len tak hocikomu nepodarí! Herec Marián Mitaš, ktorý si zahral v mnohých našich seriáloch ako napr. Dr. Ludsky, Horúca krv, Búrlivé víno či Tajné životy a najnovšie ho vidieť aj v seriáli Oteckovia, má na svojom konte aj filmové roly. Účinkoval v slovenskom filme Kandidát, či najnovšie aj vo filme filipa Renča Zúfalé ženy robia zúfale veci, ktorý je aktuálne v kinách. Jeho úspech však siaha aj za hranice našej krajiny, o čom zrejme doteraz u nás vedel iba málokto.

V pondelkovom Inkognite, kde bol hosťom, Mitaš prezradil, že v roku 2017 sa objavil v kinách film z hollywoodskej produkcie s názvom Úkryt v zoo, kde si zahral po boku niekoľkých známych hereckých hviezd. „Točilo sa to ešte v roku 2015 a hrá tam Jessica Chastain a Daniel Brühl,“ prezradil v televízii. Preto sme chceli vedieť viac.

Zaujímalo nás, ako sa mu podarilo úlohu získať. Musel prejsť nejakým kastingom alebo figuruje v nejakej „agentúre hercov“, či to bola náhoda? „Prešiel som tromi kolami castingu, ktorý paralelne prebiehal v Prahe, Varšave, Záhrebe a Los Angeles. Niki (režisérka) si vybrala troch hercov, z ktorých neskôr producenti vybrali mňa. Nebola to náhoda,” prezradil topkám s úsmevom Mitaš, ktorý sa stretol aj s hlavnými predstaviteľmi filmu, čo nám potvrdil aj sám: „Áno, niekoľkokrát. Na pľaci, v basecampe aj v súkromí. Dosť v pohode týpci. Vrátane Chastainovej.“

To však nie je jediný zahraničný film, v ktorom hral. Čoskoro sa opäť objaví v novom filme americkej produkcie, kde by mal hovoriť po nemecky. Zisťovali sme, o aký film ide a akú úlohu tam stvárni. „Film sa volá Big Lie. Ja som robil na rekonštrukcii vzniku norimberských zákonov, ale film mapuje širšie obdobie pred a počas 2. svetovej vojny,“ odvetil nám herec, ktorému v úspechu pomáha aj znalosť cudzích jazykov. Zaujímalo nás preto, aké jazyky ovláda a či ho dabujú, alebo je vo filmoch počuť jeho hlas. „Ovládam angličtinu, francúzštinu a veľmi slabo španielčinu. Po ostatnej skúsenosti som sa v pneuservise dohovoril aj nemecky,“ priznal s úsmevom Marián a pokračoval: „Väčšinou je to môj hlas. Ale niekedy ma dabujú.“

Keďže takýto úspech za hranicami sa podarí málokomu, zisťovali sme aj to, čo nato hovorí jeho okolie, rodina a kolegovia. „V prvých mesiacoch po tom, ako som rolu dostal, prevládala eufória. Teraz, 2 roky po, sme späť v bežných vzťahoch. Ja si na slávu doma, a vlastne ani vonku, príliš nepotrpím,“ odvetil skromne.

A aké sú jeho herecké méty a s akou hviezdou by si chcel zahrať? „Nezblázniť sa a byť vždy autenticky a zaujímavý. Ak sa pýtate na konkrétne ciele, tak práve teraz by som chcel zaujímavú postavu v kvalitnom slovenskom filme. A rád by som si zahral s Karlom Rodenom, Petrom Simonischekom, Christophom Waltzom. S Vincentom Casselom, Charlize Theron, s Emmou Stone, Edwardom Nortonom, Judeom Lawom... chcete ešte?“ uviedol s úsmevom Mitaš, ktorý však osobne v Hollywoode ešte nebol. Snáď sa mu aj to čoskoro podarí. My mu držíme palce...