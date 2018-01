Golonka už má posledné miesto odpočinku: Tu bude ležať hokejová legenda!

Jozef Golonka je aj vo svojom veku stále plný síl a teší sa dobrému zdraviu. Mnohých jeho fanúšikov však možno prekvapí fakt, že napriek tomu myslí aj na to najhoršie- odchod z tohto sveta. Nie že by sa k tomu schyľovalo, jednoducho myslí na zadné vrátka, stať sa môže čokoľvek, hocikomu a hocikedy. A tak to berie aj hokejová legenda so svojou manželkou Boženkou, ktorí už dlhšie majú zabezpečené hrobové miesto v Slávičom údolí v Bratislave. Na mramoovom náhrobnom kameni zatiaľ svieti iba vygravírovaný portrét legendárneho hokejistu.

Golonka s manželkou majú už pripravené hrobné miesto

Zisťovali sme, prečo a kedy sa tak rozhodli. Hoci o tom spočiatku veľmi hovoriť nechceli, nakoniec čo-to topkám prezradili. „Už je to tam rok. Robili sme rekonštrukciu hrobov rodičov, a tak sme popritom pripravili aj ten náš. Bolo tam voľné miesto a bolo to treba urobiť. Už sa mi stalo, že som mal tak „objednané“ miesto, ale cintorín to odpredal nakoniec niekomu inému,“ priznal topkám Golonka a jeho manželka Boženka, s ktorou žije už 45 rokov, dodala: „Prečo by človek nemal myslieť na to, čo bude potom. Sme v rokoch, kedy by mal človek na to myslieť, aby sme, keby sa niečo pritrafilo, nenarobili deťom starosti. Ale budem šťastná, keď môj manžel bude žiť ešte 20 rokov, a možno tam pôjdem prvá ja.“

Je obdivuhodné, že manželia nechcú zaťažovať svoje deti takýmito smutnými záležitosťami a sami sa o to postarali v predstihu. Ako nám bývalý úspešný hokejista priznal, aj manželkin otec mal tieto veci „naporiadku“ skôr, ako bolo potrebné. „Náš starký, tak sa hovorí na strednom Slovensku manželkinmu otcovi, ten si pripravil tieto veci 15 rokov dopredu. Dal si urobiť náhrobný kameň, ktorý bol na dvore. Kvôli tomu bola aj hádka, že na čo to robil, ale povedal: ´Nato, aby ste vy deti nemali starosti, keď mne sa niečo stane.‛ Po rokoch, aj keď sa tie hroby udržiavali, ošarpali, tak sme urobili renováciu, lebo tí rodičia si to zaslúžia,“ dodal Jozef, ktorý si s manželkou hrob nachystal z praktických dôvodov a aby nezaťažili svoje deti.

Na náhrobnom kameni, podľa čoho sa spomínané hrobové miesto dá identifikovať, že patrí hokejovej legende, je vygravírovaný hokejista. „Vygravíroval mi to jeden fanúšik hokeja a povedal mi, že to je dar pre mňa, že je to typické pre mňa, tak mi to hneď na ten kameň dal," priznal Golonka, ktorý sa v poslednom čase čoraz viac stretáva s tým, že tento svet opúšťajú jeho kamaráti.

Vygravírovaný portrét Golonku na náhrobnom kameni.

„Chodím, žiaľ Bohu po tých pohreboch mojich rovesníkov, niektorí umierajú skôr, a viem, čo to znamená, keď v poslednej chvíli treba niečo zariaďovať,“ dodal na záver Golonka, ktorý má hrob v blízkosti mnohých ďalších známych Slovákov. Veríme, že napriek jeho príprave medzi nami pobudne ešte dlhé roky.