Kľúčové dni pri odvolávaní Gašpara: Drucker ho zatiaľ drží, žalostné výsledky jeho šéfovania

Transparency International Slovensko zverejnilo na svojom Facebooku krátky sumár toho, čo Gašpar vo funkcii policajného prezidenta dosiahol, resp. nedosiahol. Práca policajného prezidenta sa po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice dostala pod paľbu kritiky. Ľudia a niektorí opoziční politici naďalej požadujú jeho hlavu. Gašpar napriek tomu svoje konanie obhajuje a z postu neplánuje odísť. Drucker je v otázke jeho odvolania zdržanlivý.

Gašparov boj proti korupcii

Transparency International na sociálnej sieti zdieľalo krátky sumár. "Minister vnútra Tomáš Drucker tvrdí, že si práve študuje štatistiky o výkonnosti policajného šéfa Tibora Gašpara a že "mnohé ukazovatele sa zlepšujú." Ponúkame mu preto čísla o výsledkoch boja proti korupcii od roku 2012, keď nastúpil do čela polície," uviedla organizácia na stránke.

Počas pôsobenia Gašpara nešiel za posledných šesť rokov za korupciu do väzenia ani jeden politik. Tresty dostalo len šesť politikov. Keďže šlo o drobnosti, starosta a poslanci dvoch malých obcí dostali len podmienku. "Jasné, za rozsudky môžu sudcovia a za dozorovanie prípadov (a niekedy ich zastavenie) prokuratúra. Ale isto platí, že veľký podiel na týchto slabých číslach má práve polícia," uvádzajú na stránke.

Len šesť percent páchateľov šlo do väzenia "natvrdo", pričom v 11-ich prípadoch šlo o úradníkov a v 17 o bežných ľudí. Necelých desať percent prípadov, ktoré skončili pred súdom, sa týkalo úplatkov nad 5000 eur. No takmer 50% sa týkalo menších úplatkov do sto eur. Organizácia uviedla čísla, ktoré pochádzajú z analýzy rozsudkov Špecializovaného trestného súdu za obdobie od januára 2012 do júna 2017.

Drucker Gašpara stále bráni

Odkedy sa Tomáš Drucker stal ministrom vnútra, dookola opakuje, že na rozhodnutie o odvolaní či ponechaní policajného šéfa Tibora Gašpara vo funkcii potrebuje viac času. Podľa jeho slov nemôže rozhodnutie spraviť skôr, než si naštuduje všetky fakty a neporozpráva sa s kompetentnými. Po stretnutí s Gašparom avizoval, že na rozhodnutie potrebuje dni až týždne.

Policajný šéf vraj Druckera uistil, že jeho rozhodnutie bude rešpektovať."Preberali sme jednotlivé veci, jedna z kľúčových je pripravovaný zákon o policajnom zbore. Požiadal som ho aj o stretnutie s viceprezidentmi a krajskými šéfmi polície. Budem hovoriť aj so šéfom policajnej inšpekcie a generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom," avizoval. Gašpar však sám odstúpiť nemieni, o svojej práci a práci policajného zboru nemá žiadne pochybnosti. Vyzerá to tak, že pochybnosti nemá ani minister vnútra. O niektorých postupoch sa naďalej radí s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Dôvodom je jeho dlhoročné vedenie rezortu a znalosť problematiky.

Jedným z Druckerových sľubov bol nový spôsob voľby prezidenta. Voľba by mala prebehnúť v druhej polovici tohto roka, spresnil Drucker s tým, že nový policajný prezident by mal byť podľa nových pravidiel vybratý a menovaný niekedy okolo októbra. Do tohto obdobia môže podľa neho niekoho poveriť dočasne výkonom funkcie policajného prezidenta. Vo štvrtok (5. 4.) sa koná ďalšie zhromaždenie, ktoré organizuje iniciatíva Za slušné Slovensko. Ako informovali zakladatelia iniciatívy, reagujú tak na fakt, že minister vnútra Tomáš Drucker doteraz neurobil zmeny vo vedení polície.