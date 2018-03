VIDEO Tvrdý odkaz Kollára Dankovi: Si chrapúň, ja pracujem pre ľudí, ty choď ďalej kradnúť

BRATISLAVA - V nedeľu večer vyzval líder SNS Andrej Danko do nedeľnej debaty Borisa Kollára. Nazval ho mafiánskym šmejdom, ktorý žije z krvavých peňazí. Líder Smer rodina doteraz nereagoval, no nakoniec sa predsa len ozval. Dankovu výzvu prijal, nazval ho chrapúňom a poslal ho ďalej kradnúť.

Na reakciu Borisa Kollára na Dankovo nedeľné vyjadrenie čakali mnohí. Ako je jeho zvykom, vyjadrí sa vždy takmer okamžite na svojom Facebooku. Tentoraz trochu čakal a včera večer vysvetlil prečo.

Dankove blbosti a znôžka nezmyslov

"Priatelia, včera Andrej Danko nahral video a vyzýval ma na súboj do televízie v nedeľu. Keď som si tie blbosti a znôšku tých nezmyslov, ktoré som mimochodom už dvestokrát vysvetlil... Keď som si to vypočul, tak som si povedal, že kašlem naňho. Na to nebudem reagovať," začal vo videu Kollár s tým, že potom svoje rozhodnutie prehodnotil. "Ale potom som si povedal, prečo nie a rozmýšľaľ som, ako to uchopím a sú dve možnosti."

Prvá je podľa neho táto. "Milý Andrej, ja chápem, že človek ako ty, ktorý nevie sformulovať alebo uchopiť jednu zmysluplnú myšlienku, ktorý nevie vytvoriť jednu zmysluplnú vetu, tak veľakrát ani nevie, o čom hovorí. Ale ja sa, Andrej, na teba nehnevám, ja ti odpúšťam, preto lebo ty za to nemôžeš," povedal s tým, že presne to podľa neho títo "Dankovia" chcú.

Milý Andrej, mne odvolali ministra?

"Ale ja toto odmietam. Keď nás trochu sledujete, viete, že v politike sa takto nesprávame. Neútočíme osobne, riešime to, kvôli čomu sme do politiky prišli," vysvetlil Kollár a povedal, že pomáhajú ľuďom. "Skutočne do politiky tieto osobné invektívy, tieto vyhadzovania kameňov a blata, nepatria. Priatelia, poďme na fakty," povedal.

"Milý Andrej, mne odvolali ministra školstva za podozrenie pri korupcii a rozkrádaní eurofondov? Veď ty, tvoj minister, ty si nám chcel ukradnuť budúcnosť. 600 miliónov eurofondov veda, výskum. Komu ste to chceli dať, Andrej? Upratovacím službám, s.r.o.-čkám, ktoré včera neexistovali a na druhý deň ráno vznikli?," povedal vo videu líder Sme rodina.

Jasné, že pôjdem do debaty, ty chrapúň

Pokračoval pochybným tenderom na ministerstve obrany za 1,2 miliardy, ktorý riadi nominant SNS Peter Gajdoš. "Pod palcom to má pán Hoľko, tvoja pravá ruka, Andrej. Vybral to s firmou, ktorá má korupčné škandály u seba vo Fínsku, ktorá má jasné korupčné škandály v Chorvátsku a v Egypte. Zakryjete to do utajenia a koučuje ti to tvoja pravá ruka. Potom si pozriem noviny a prečítam si, že pán Hoľko je kamarát s pánom Vadalom, s tým mafiánom. To nie je moja pravá ruka, Andrej. To je tvoja pravá ruka," uviedol Kollár.

Hovoril aj o dodatkoch, ktoré podpísala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. "Tak na jednej strane dodatky vypodpisuje pánovi Vadalovi a potom mu ešte cez PPA-čku, keď sa stane ministerkou za tvoju stranu, posiela peniaze." Dodal, že do debaty s Andrejom Dankom pôjde. "Jasné, že pôjdem, Andrej. Pýtajú sa ma, kto vyhrá, jak vyhrá, to bude mäsíčko. Priatelia, ja neviem, kto vyhrá. Možno vyhrá Andrej Danko, možno vyhrá Boris Kollár. Ja neviem, kto vyhrá, ale viem, kto prehrá. Prehráte vy, my všetci prehráme preto, lebo toto je presne systém týchto štandardných politikov," povedal a dodal, že každý z nich dôjde do politiky, kradne, klame, podvádza.

"Keď mu to praskne a nejaká opozícia si dovolí ho na to upozorniť, tak okamžite osobné invektívy, začne útočiť, hádzať špinu. Andrej, ty nemás problém útočiť na matky s deťmi. Ty si taký chrapúň," dodal Kollár s tým, že chce tento chorý systém odstrániť. "Ty choď zatiaľ kľudne kradnúť."