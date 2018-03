Schyľuje sa k veľkému súboju: Stačilo tvrdých odkazov, Danko si to v diskusii rozdá s Kollárom

BRATISLAVA - Doteraz to boli iba odkazy na sociálnych sieťach, v nedeľu sa ale stretnú zoči-voči. Andrej Danko a Boris Kollár si tvrdé slová vymieňali vo videách a nedávali si servítky pred ústa. Politici si to nakoniec vydiskutujú v relácii O 5 minút 12 na RTVS.

Súboj promuje na Facebookovom priestore Andrej Danko. Bol to práv predseda SNS, ktorý minulú nedeľu vyzval Borisa Kollára, aby sa viac nevyjadroval k téme mafie a zároveň ho nazval mafiánskym šmejdom, ktorý žije z krvavých peňazí.

Zároveň apeloval, aby si ľudia založili politické strany a nedovolili byť ľuďom ako je šéf strany Sme rodina v parlamente. Kollára zároveň verejne vyzval do debaty, ktorá sa nakoniec stane skutočnosťou.

Kollár pôvodne nereagoval, no nakoniec to Dankovi vrátil takisto na Facebooku. „Priatelia, včera Andrej Danko nahral video a vyzýval ma na súboj do televízie v nedeľu. Keď som si tie blbosti a znôšku tých nezmyslov, ktoré som mimochodom už dvestokrát vysvetlil... Keď som si to vypočul, tak som si povedal, že kašlem naňho. Na to nebudem reagovať," povedal Kollár a dodal, že potom svoje rozhodnutie prehodnotil.