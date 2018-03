Najvyšší súd popiera manipuláciu so spismi a tým aj súvislosť s vraždou novinára Kuciaka

„Ak sa mám vyjadriť k tomu, či sa začíname zoberať podozreniami na Najvyššom súde SR, o čom boli v médiách informácie, tak áno, potvrdím, že bolo podané trestné oznámenie zo strany pána novinára v tejto veci, že by to súvis mohlo mať. Vykonávajú sa vyšetrovacie úkony v tomto smere,“ uviedol dnes v Košiciach Gašpar s tým, že podozrenia sa týkajú manipulácie so spismi. Važanová v tejto súvislosti zdôraznila, že ak by pani predsedníčka najvyššieho súdu Daniela Švecová disponovala informáciami o manipulácii s prideľovaním spisov, okamžite by sa obrátila na orgány činné v trestnom konaní. "Prideľovanie spisov sa realizuje prostredníctvom elektronickej podateľne, je náhodné a nemožno ho ovplyvniť," uviedla. Švecová podľa nej poskytla v tejto veci orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť.

Publicista Radovan Bránik naznačil, že vražda môže súvisieť s prípadom korupcie na jednom z kľúčových súdov. Bránik v rozhovore pre Aktuálně.cz uviedol, že Kuciakova vražda súvisí skôr so situáciou v slovenskej justícii, s takzvanou justičnou mafiou. Konkrétne má ísť o manipuláciu s prideľovaním spisov na súde.