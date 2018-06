Veľkou výhodou je, keď sa exteriérovému osvetleniu venujeme už pri projektovaní domu. Predídeme tak obmedzeniam a kompromisom, ktoré by vznikli pri navrhnutí osvetlenia až po výstavbe domu.

Zdroj: SITA

Základnou požiadavkou na exteriérový zdroj svetla je jeho kvalita, nakoľko svietidlo musí odolávať poveternostným podmienkam počas celého roka. Má byť vodotesné a schopné zniesť aj určitú záťaž.

Pre osvetlenie exteriéru prinášame 5 tipov, ako správne nasvietiť dom i záhradu

Osvetlenie domu

Pri návrhu vonkajšieho osvetlenia domu je dôležité vychádzať z toho, v akom štýle je dom postavený. Je moderný, ultra moderný, klasický či rustikálny? Súčasne sa musíme rozhodnúť, či svietidlá budeme vyberať skôr nenápadné alebo ich vzhľad budeme chcieť vyzdvihnúť.

Zdroj: SITA

Ako prvé vždy riešime vstup do domu. Zvyčajne sú navrhnuté svietidlá stropné a veľakrát majiteľ domu chce, aby svetlo bolo na pohybový senzor. Teda svietidlo sa zažne práve v momente, kedy pristupujeme k domu alebo ho opúšťame. Po vyriešení vstupu do domu, navrhneme nástenné svetlá, ktoré zvyčajne kopírujú cestu na terasu pri dome či ku garáži. Tu opäť riešime otázku, či použijeme senzorové svietidlo alebo budeme ovládať svietidlá vypínačom. Pri rozhodovaní nám pomôže i to, či máme pri dome psíka, ktorý by nám svetlo zažínal pri každom pohybe. Veľmi obľúbeným spôsobom osvetlenie domu je aj použitie zapustených orientačných svietidiel po obvode domu, cca 50cm od zeme. Svetlo nie je silné a splní svoju funkčnosť, bez úrazu prejsť do zadných častí domu.

Ak chceme na dome vyzdvihnúť zaujímavé línie, môže použiť tzv.efektné svietidlá s vyžarovaním svetlu Up and down. Vyžarovaným svetlom smerom nahor a nadol sa vytvára efekt obmývania steny.

Osvetlenie prístupových ciest a chodníkov

Osvetlene prístupových ciest a chodníkov je možné riešiť rôznymi spôsobmi. Pri osvetlení prístupových ciest je veľmi populárne použitie zápustných svietidiel do zeme.

Zdroj: SITA

Na miestach, kde je potrebné silnejšie osvetlenie, napr. chodník ku garáži, chodník na terasu mimo domu, či chodník do záhrady, tam vyberieme stĺpikové osvetlenie. Výšku volíme podľa toho, aká zeleň sa v blízkosti nachádza.

Ak chceme vyzdvihnúť zaujímavú štruktúru chodníka, vyberáme svietidlo vyžarujúce svetlo na zem. Ak chceme dosiahnuť osvetlenie aj okolia, vyberieme stĺpiky vyššie, s vyžarovaním svetla do okolia.

Osvetlenie terasy

Vonkajší priestor je miesto, kde radi trávime voľné chvíle s rodinou a priateľmi, čím sa stáva dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou nášho domova. Premeniť exteriér na príjemné a útulné miesto nie je jednoduché. Osvetleniu terasy, altánku , balkónu by sme mali venovať dostatočnú pozornosť, nakoľko v teplých letných mesiacoch sa presúva náš život von, na terasu a začíname vychutnávať krásu kvetín, rastlín okolo nás. Vonkajšie posedenie v príjemnej spoločnosti, s dobrým jedlom a osviežujúcimi nápojmi je ideálnym spôsobom oddychu, relaxácie a načerpania síl počas horúcich letný dní. Terasa sa stáva miestom, kde pripravujeme jedlo-grilujeme, kde stolujeme a relaxujeme. Preto by sme mali voliť viac zdrojov svetla. Jednak svietidlá, potrebné na osvetlenie grilu, stola, ale i svietidlá, ktoré nám vo večerných hodinách spríjemnia posedenie. Už to nie je len o jednom stropnom svetle, ale kombinujeme svietidlá s rôznym umiestnením s cieľom dosiahnuť rôzny účel. Môžeme použiť nástenné svietidlá na múry, či stĺpy, svietidlá s nepriamym osvetlením, aby nás príliš neoslňovalo, stropné svietidlá alebo závesné, ako aj stojanové svietidlá pri vonkajšej sedačky, aby sme sa cítili ako v obývačke.

Zdroj: SITA

Osvetlenie záhrady

Posledné roky sa veľká pozornosť venuje aj osvetleniu záhrady . Správnym osvetlením vieme vyzdvihnúť krásu jednotlivých drevín, kríkov, či sošiek. Tu je namieste použiť reflektorové svietidlá, ktoré namierime priamo na objekt a môžeme pri niektorých svetlách použiť aj farebné filtre.

Zdroj: SITA

Celkový vzhľad záhrady môžeme dotvoriť aj dekoratívnymi lampami.

Svoje miesto nájdu v záhrade aj solárne svietidlá, ktoré cez deň čerpajú energiu zo slnka. Túto potom využijú po zotmení. Solárne svetlá môžu byť v podobe stĺpikov, postavičiek, tvarov, reťazí.

Vytvorenie svetelnej nálady

Posledným tipom sú svietidlá na vytvorenie nálady, pocitu relaxu a pohody. Po hektickom dni padne dobre posedenie na čerstvom vzduchu a pohľad na krásnu svetelnú scenériu. Tento pocit nám môžu navodiť lampáše s efektom sviečky, svietidlá s možnosťou navoliť si farbičky, či aj obyčajná sviečka. Nezabudnite na to, že pocit relaxu, skľudnenie nám pomôže navodiť svetlo, ktoré je svojou farbou najteplejšie. Keby sme sa chceli vyjadriť odborne, tak svetlo s farbou svetla 2700-2400K.

Zdroj: SITA

