Stop krutosti. Teraz! Zvierací ombudsman spúšťa kampaň, ktorá pomôže zasiahnuť proti tyranom

„Súčasný stav je alarmujúci, každý deň pribúdajú nové kruté prípady týrania zvierat. Za posledných 7 rokov išlo za tento trestný čin do väzenia iba 6 ľudí. Hovoríme o prípadoch ako vyhladovanie na smrť, dobitie, organizovanie obzvlášť brutálnych psích zápasov či držanie zvierat v katastrofálnych podmienkach kvôli množeniu. Násilie je pritom len jedno: kto takto dokáže ubližovať zvieraťu, je ohrozením pre všetkých. Zverili by ste takémuto človeku svoje dieťa? Chceli by ste, aby bol vašim susedom?” pýta sa Zuzana Stanová, zvieracia ombudsmanka.

Len Zvierací ombudsman dostal za minulý rok viac ako 300 podnetov na riešenie. O mnohých prípadoch sa verejnosť nedozvie, v médiách je počuť iba o tých najzávažnejších, napríklad o fenke Viki vyhladovanej na smrť s otvorenou hnisajúcou ranou na celom podbrušku alebo Ralfim, hnijúcom zaživa, ktorého sa našťastie podarilo zachrániť. Týrané sú však aj mačky, kone, či cirkusové zvieratá.

Iniciatíva Zvierací ombudsman však na účinné riešenie situácie nemá kapacity ani financie. „Na to, aby sa bezodkladne zasiahlo, aby sme prinútili kompetentných konať a vymôcť spravodlivosť, musí niekto, kto sa vyzná v legislatíve, zabezpečiť zákonné odobratie dôkazov, ktoré páchateľa usvedčia, podať fundované trestné oznámenie a zúčastniť sa súdneho pojednávania. Ak to neurobíme my, útulky, ktoré takéto zvieratá zachraňujú, budú mať na to kapacitu len ťažko. A tak to potom vyzerá, že domôcť sa spravodlivosti je nemožné, tieto skutky ostávajú nepotrestané a tyrani, schopní krutého mučenia, sa neboja neobmedzene pokračovať,“ hovorí Stanová.

Preto iniciatíva spúšťa na webstránke www.stopkrutosti.sk kampaň, vďaka ktorej bude možné účinne postihovať takúto krutosť. Už príspevok 20 eur umožní Zvieraciemu ombudsmanovi ochrániť tých, ktorí sa brániť nemôžu, v každom kraji. Pretože zviera nie je vec!

Zvierací ombudsman sa venuje: