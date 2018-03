Literárna jar v kúpeľoch Trenčianske Teplice

Marec, mesiac knihy, odštartoval v malebnom prostredí Kúpeľov Trenčianske Teplice zaujímavú sériu podujatí s autormi slovenskej tvorby pod názvom Literárna jar 2018. Počas troch nasledujúcich mesiacov sa tak návštevníci kúpeľov môžu tešiť na mnohých zaujímavých autorov, s ktorými bude viesť besedy najznámejší slovenský "knihomoľ" Dado Nagy. Literárna jar potrvá až do 2. júna a vyvrcholí dramatickým vystúpením Róberta Rotha.

Krásne prostredie Kúpeľov Trenčianske Teplice je už od nepamäti mimoriadne inšpiratívne nielen pre literárnych tvorcov. Medzi tých najznámejších patril bezpochyby aj Karel Čapek, ktorý práve tu napísal svoj známy román R.U.R. Preto, ak sa rozhodnete navštíviť v nasledujúcich mesiacoch liečivé vody spod Strážovských vrchov, pripravte sa, že budete liečiť nielen svoje telo vodou, ale aj dušu kultúrou.

Už 30. marca sa môžete tešiť na jarný workshop plný lahodných chutí a vôní s Michaelou Králikovou, víťazkou medzinárodnej kulinárskej súťaže Masterchef 2016, a dnes už aj autorkou knižnej prvotiny v podobe kuchárskej knihy. Stretnutie s Michaelou sa uskutoční v hoteli PAX. Miška vám okrem chutných receptúr prezradí aj to, prečo je pre ňu varenie tou najväčšou vášňou a láskou, čo ju spája s knihami a aké to je, keď sa vám splní sen, a to nielen literárny.

Štvrtky v kúpeľoch budú patriť dielam súčasných slovenských autoriek autorov a Dadovi Nagyovi, ktorý vás spolu so svojimi hosťami prevedie svetom kníh. Presne 12. apríla zavítajú do kúpeľov hneď dvaja z nich: známy slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek a jeho dcéra Katka Feldeková. Spolu vytvorili jedinečný hudobno-literárny projekt, v rámci ktorého bude Katka hudobne sprevádzať besedu svojho otca šansónmi, ktorých texty píše alebo prekladá práve Ľubomír Feldek. Tento jedinečný projekt si budete môcť vychutnať taktiež pri návšteve hotela PAX, a pri tejto príležitosti predstavia po prvý raz aj svoje ďalšie spoločné dielo .

A ak by sa vám tieto literárne lahôdky málili a mali by ste chuť na ďalšie sústa, určite si vo svojom diári vyhraďte čas na návštevu besedy 5. apríla s etnologičkou Katarínou Nádaskou, aby ste sa dozvedeli nové zaujímavosti o zvykoch, tradíciách a ľudovej mágii, či 19. apríla s Veronikou Homolovou Tóthovou, autorkou knihy Mengeleho dievča, ktorá sa stala absolútne najpredávanejšou knihou minulého roka.

Ďalšie zaujímavé literárne podujatia budú pokračovať aj v mesiaci lásky - máji. „ Kladieme dôraz na to, že v Trenčianskych Tepliciach neliečime len telo vodou, ale aj dušu kultúrou. V tomto ročníku Literárnej jari chceme významne posilniť túto koncepciu, urobiť väčšie a významnejšie akcie ako v minulosti. Chceme našim kúpeľným hosťom, a všetkým, ktorí kúpeľné mestečko navštívia v týždňoch od marca do júna, dopriať pocit, že Teplice doslova „dýchajú“ literatúrou. Rozhodne sa je na čo tešiť,“ uviedla Barbora Zajačková, marketingová manažérka kúpeľov Trenčianske Teplice.

Jarné mesiace v Kúpeľoch Trenčianske Teplice sa už tradične budú niesť v znamení dokonalej harmónie tela a duše. Preto, ak ste milovníkmi dobrých kníh, spojte svoju záľubu s pobytom v prekrásnom prostredí a vyberte si niektorú z ponúk na stretnutie s literatúrou a jej autormi počas Literárnej jari 2018.www.kupele-teplice.sk

