Prekrásne VIDEO puta medzi pilotom a malým šimpanzom, ktorému pytliaci vyvraždili rodinu

SUD-KIVU - Pilot, ktorý bojuje proti pytliactvu, si získal tisíce fanúšičiek na celom svete po tom, ako na sociálnej sieti zverejnil toto nenormálne roztomilé video. To zachytáva, ako mu počas letu v africkom Kongu sedí na kolenách šimpanz, ktorého sa snaží dopraviť do bezpečia.

Pytliaci pripravili malého Mussu o celú jeho rodinu. Mláďatko si neskôr všimol muž, ktorý ho zobral k sebe domov do provincie Nord Kivu. Zrejme ho plánoval ďalej predať. Keď to zistili miestni obyvatelia, nahlásili to úradom. Šimpanza následne prišiel vyzdvihnúť pilot Antohy Caere, aby ho odviezol do bezpečia do susednej provincie Sud-Kivu. V centre Lwiro Primates sa teraz o neho starajú ošetrovatelia.

​

Video z prevozu šimpanziatka sa objavilo na internete a okamžite si získalo srdcia miliónov užívateľov. Zachytáva, ako sa mláďa najprv usadilo na sedadle vedľa pilota, aby po chvíli skončilo priamo na jeho kolenách. Opatrne sa drží Caerových nôh a miestami skúma pohľadom z okna okolitú krajinu. Anthony s tým nemá najmenší problém a Mussu dokonca v jednej chvíli pritúli k sebe. Pohľad na tých dvoch roztopí srdce asi aj toho najväčšieho cynika.