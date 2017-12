Hrdinské zásahy našich policajtov: Toto sú dva príbehy, kedy zachránili ľudské životy

BRATISLAVA - Ich poslaním je pomáhať a chrániť. Dennodenne riskujú svoje životy, aby chránili tie naše. Naši policajti opäť ukázali svoje nasadenie: 27-ročnému mužovi zmarili v poslednej chvíli jeho pokus o samovraždu a ťažko raneného muža previezli do nemocnice.

Policajná záchrana v Púchove

Dvojica púchovských kolegov neváhala ani sekundu. Policajtov počas služby prekvapilo osobné vozidlo, ktoré išlo rýchlosťou až 92 kilometrov za hodinu. Mladú 22-ročnú vodičku okamžite zastavili a keď im vysvetlila, kam tak uháňa, policajti ihneď konali. Jej partner si vážne poranil ruku sekerou a stratil veľa krvi. Vzadu sedeli aj dve malé deti.

Policajti Peter Belás a Juraj Martiš urýchlene naložili raneného muža k nim do auta a rýchlosťou blesku do odviezli do púchovskej nemocnice. Po akcii vodičku za jej priestupok napomenuli.

Akčný zásah na strednom Slovensku

Zásahom sa vyznamenali aj policajti z Čadce a Žiliny. Na tiesňovú linku 112 zavolal neznámy muž, ktorý oznámil, že jeho kamarát sa predávkoval liekmi. Jeho polohu nevedel, ale polícia ju rýchlo spresnila a do pohotovosti dali aj hasičov. Vyrazili dvere bytu, kde sa predávkovaný 27-ročný muž nachádzal, a v poslednej chvíli mu zachránili život.