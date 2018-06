Epidémia osýpok na Zemplíne: Potvrdených je sedem prípadov

Podľa jej ďalších slov evidovali 21 ochorení v obci Drahňov, jedno v Baškovciach v Sobranskom okrese a jedno ochorenie v meste Strážske. "Spolu 20 chorých bolo hospitalizovaných. U všetkých boli zaznamenané klinické príznaky bez vážnych komplikácií," doplnila. Najviac ochorení (12) sa vyskytuje vo vekovej kategórii od 15 do 19 rokov, medzi deťmi od jedného do 14 rokov sú siedmi chorí, zvyšok je v skupine od 25 do 44 rokov. Zároveň uviedla, že v michalovskej nemocnici ochoreli dve zdravotné sestry infekčného oddelenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach podľa Kaššovej prijal včas všetky adekvátne protiepidemické opatrenia, nariadil aj karanténu. O situácii pravidelne informujú starostu obce Drahňov, aj lekárov pre deti a dorast v oboch okresoch, tiež michalovskú nemocnicu, do ktorej zaslali Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok. "O nariadených karanténnych opatreniach boli informovaní i riaditelia školských zariadení a zriaďovatelia škôl. Epidemiologická situácia vo výskyte ochorení na osýpky sa denne aktualizuje," doplnila.

O prvých prípadoch zavlečenia osýpok na dolný Zemplín, konkrétne z Veľkej Británie, ÚVZ informoval začiatkom minulého týždňa. V tejto súvislosti bolo k pondelku (4.6.) zaočkovaných 102 detí v obci Drahňov, z toho 86 v rámci nariadených protiepidemických opatrení a 16 v rámci povinného pravidelného očkovania. Kaššová spomenula, že od začiatku tohto roka k strede evidujú na Slovensku spolu 30 suspektných prípadov osýpok.