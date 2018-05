Róbert uškrtil Michaelu a telo schoval v kôlni: Súd mu dnes potvrdil vysoký trest

Pôvodný 15-ročný trest mu vymeral Okresný súd v Prešove. Voči tomuto rozsudku sa obžalovaný odvolal a žiadal trest znížiť pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby, no úspešný nebol. „Senát Krajského súdu v Prešove zamietol odvolanie obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu v Prešove, trest považoval za primeraný, až mierny a zákonný,“ informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová. Krajský súd trest nemohol zvýšiť, keďže proti prvostupňovému rozsudku sa odvolal iba obžalovaný, nie prokurátor.

Dvadsaťročná Michaela zmizla bez stopy vlani koncom februára, po takmer troch mesiacoch jej telo našiel náhodou sused v kôlni rodinného domu v Abranovciach (okres Prešov), v ktorom Róbert býval. Po spoločnom popíjaní a sexe obžalovaný Michaelu zbil a škrtil ju tak, že jej v krku zlomil jazylku. Následne nahé telo nebohej odvliekol Róbert do neďalekej kôlne a zamaskoval ho drevenou doskou.

Obhajca pred senátom odvolacieho súdu tvrdil, že obeť obžalovaného k agresívnemu konaniu vyprovokovala a on nemal v úmysle jej uškodiť. Odsúdený svoj čin pri procese oľutoval a ospravedlnil sa pozostalým. Zníženie trestu žiadal preto, že po jeho odpykaní sa chce riadne zaradiť do života. Otec nebohej na pojednávaní prehlásil, že podľa neho je trest nedostačujúci. Rozsudok je právoplatný. Vymeraný trest si odsúdený odpyká vo väzení so stredným stupňom stráženia.