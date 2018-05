Dvaja Slováci skončili v anglickom väzení: FOTO Britov vydesili zbraňou hromadného ničenia

Zbraň vyrobenú na Slovensku zaistili príslušníci hraničných síl, keď v pondelok večer zastavili chladiarenské auto a podrobili ho kontrole. Vo vozidle objavili špeciálne upravený priestor a v ňom našli nabitú zbraň Stribog SR9 so stovkami nábojov. Ide o východoeurópsku samonabíjaciu karabínu, ktorý potenciálne môže spôsobiť hromadné straty.

Súd koncom mája

Ako informuje portál liverpoolecho.co.uk, zatkli vodiča vozidla Petra Kráľa z Grassmere Street v Anfielde. Muža už vypočula britská Národná kriminálna agentúra a obvinila ho z držania a dovozu strelnej zbrane. Súd ho posadil do väzby.

Druhého muža Mareka Platka (28) z Pinehurst Road v Anfielde zatkli na letisku v Liverpoole. Obvinili ho z dovozu strelnej zbrane. Oboja podozriví sa pred Korunným súdom v Canterbury budú zodpovedať 30. mája.

Zbraň hromadného ničenia, tvrdí polícia

„Niet pochýb o tom, že ak by naši kolegovia nezasiahli, zbraň by skončila na kriminálnom trhu," povedal veliteľ operácie Richard Bowen.

„Toto je zbraň hromadného ničenia a myšlienka na to, že by skončila v rukách zločineckého gangu, je desivá," povedal Paul Morgan, riaditeľ hraničných síl a dodal: „Sme odhodlaní zabrániť potenciálnym smrteľným zbraniam, ako sú tieto, aby sa dostali do ulíc Spojeného kráľovstva." Morgan doplnil, že uplynulý rok zabavili viac ako 10 000 ofenzívnych zbraní.