Možnosť uzavrieť manželstvo alebo registrované partnerstvo: Kedy sa jej LGBT komunita dočká?

Zákonnú možnosť uzavrieť manželstvo párov rovnakého pohlavia podporuje 88,6 percenta opýtaných. Väčšine príslušníkov LGBT populácie by to aj zlepšilo život, informuje stránka združenia Iniciatívy Inakosť. Podľa Iniciatívy Inakosť prieskum ukazuje, na čo by sa mali zamerať LGBT organizácie, ale aj verejné inštitúcie pri riešení záležitostí, ktoré sa týkajú LGBT ľudí. Je to hlavne oblasť životných partnerstiev. Za významné považujú aj rovnaké práva v zamestnaní pre LGBT ľudí a viac úsilia zameraného na prevenciu a liečbu HIV, AIDS a sexuálne prenosných chorôb. Zastavenie nútených kastrácií ako podmienky právneho uznania rodu/pohlavia v prípade transrodových ľudí považuje za veľmi dôležité 69,6 percenta opýtaných.

Až 83,7 percenta opýtaných je za to, aby páry rovnakého pohlavia mali povolené spoločne si adoptovať dieťa a služby asistovanej reprodukcie pre LGBT páry podporuje 80,1 percenta respondentov. Podľa opýtaných by k naplneniu navrhnutých opatrení pomohli verejné autority, napr. politici a mienkotvorné osobnosti, ktoré by vyjadrili podporu uznaniu práv LGBT ľudí.

Prieskum uskutočnila Iniciatíva Inakosť prostredníctvom online dotazníka. Celkovo sa do neho zapojilo 2 088 ľudí, ktorí sa sami identifikujú ako LGBT ľudia, žijú na Slovensku a sú starší ako 15 rokov. Celoslovenský LGBT prieskum 2017 je podľa nich prelomový a doteraz najväčší prieskum mapujúci život a problémy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. Výsledky prieskumu o tom aké opatrenia podporujú LGBT ľudia si možno pozrieť na tomto odkaze.