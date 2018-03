Prekvapenie po obrovských mrazoch: PREDPOVEĎ Slovensko čaká najbližší týždeň teplotný šok

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že arktickej zime nadobro odzvonilo a pred nami sú dni, po ktorých túži každý milovník jari. Nemeckí meteorológovia totiž na budúci víkend predpovedajú, že na juhu ich krajiny by mohlo byť až 20 stupňov Celzia. Podľa slovenského odborníka Pavla Matejoviča však má teplý vzduch prúdiť aj k nám, a tak je dosť možné, že v krátkom čase zažijeme naozaj veľký teplotný skok.

"Dňa 1. marca sa začala meteorologická jar, ale počasie ju veľmi nepripomínalo. V tento deň namerali v Červenom Kláštore -25.6 °C, čo bola zároveň aj najnižšia teplota tejto zimy. Nebol to však rekord, 1. marca v roku 1963 tam namerali až -31.2 °C," uviedol Pavel Matejovič.

Podľa neho napriek výraznému ochladeniu na konci februára zima ako celok skončila na väčšine územia Slovenska ako teplotne nadnormálna, len vo vysokých horských polohách bola normálna.

"Treba si uvedomiť, že sa hodnotia všetky tri mesiace, nielen záver februára. December bol nadnormálny a január až silne nadnormálny. V Hurbanove dosiahla zima (december - február) priemernú teplotu +1.7 °C, teda odchýlka bola +1.9 °C od dlhodobého priemeru 1901 - 2000. Zima v Oravskej Lesnej mala takú istú kladnú teplotnú odchýlku ako Hurbanovo. Relatívne najteplejšia bola zima na východnom Slovensku, kde bola miestami až veľmi teplá. Napríklad v Košiciach mala priemernú teplotu 0.4 °C, čo je +2.4 °C nad dlhodobým priemerom. Najteplejším mesiacom zimy bol január, najchladnejším február," vysvetlil meteorológ.

Odchýlky priemernej teploty zím od dlhodobého priemeru 1901-2000 v Hurbanove.

Napriek tomu, že výrazné ochladenie trvalo vo februári len 4 dni, malo svoje špecifické zvláštnosti. Bolo zaujímavé najmä tým, že sa vyskytlo v úplnom závere zimného obdobia a počas teplotne nadpriemernej zimy. Medzi pozoruhodnosti ochladenia patril aj pomerne vysoký počet arktických dní na severe Slovenska, najmä v kotlinových polohách, kde sa vyskytlo niekoľko dní za sebou, keď maximálna teplota nevystúpila nad -10 °C. Napríklad na Orave sa priemerne za celú zimu vyskytnú 2 arktické dni, túto zimu tam mali až 4 takéto dni.

Ako bude v marci?

Veľmi studený začiatok marca podstatným spôsobom ovplyvní aj celkovú priemernú marcovú teplotu, marec má v Hurbanove priemernú teplotu 5.1 °C. Modely uvádzajú, že prvá dekáda by mala byť asi o 4 °C chladnejšia, ako je dlhodobý priemer. Prognostické modely tiež naznačujú, že v marci sa môžu ešte objaviť nejaké príležitostné vpády chladnejšieho vzduchu, aj keď už nebudú také výrazné ako ten posledný, domnieva sa meteorológ.

Prognostické modely (predpokladané teplotné odchýlky) na jednotlivé obdobia v marci 2018 podľa wxmaps.org a ECMWF.

"To však neznamená, že v marci nebude teplejšie počasie. Podľa aktuálnych modelových výstupov sa v priebehu marca môžu objaviť aj dni, keď maximálna teplota vzduchu vystúpi v nížinách juhozápadného Slovenska na 15 °C. Dokonca nemeckí meteorológovia uvádzajú, že počas najbližšieho víkendu môžu teploty dosiahnuť v južnom Nemecku až 20 °C. Taký teplý vzduch však bude prúdiť aj k nám. Ak bude oteplenie naozaj také výrazné, marec môže skončiť ešte aj ako teplotne normálny. Oproti začiatku marca by šlo naozaj o veľmi výrazné oteplenie, veď 1. marca na Slovensku namerali -25 °C a o 10 dní by sa maximálne teploty na juhozápade priblížili až k 20 °C. To by bol naozaj neuveriteľný teplotný skok tak v krátkom čase. Teda bude zaujímavé sledovať, či sa prognóza nemeckých meteorológov naozaj vyplní," dodal Pavel Matejovič.