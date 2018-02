Medzinárodný škandál, boj o megainvestíciu: Taliansko obvinilo Slovensko z nelegálnej pomoci

Ako napísala agentúra Reuters, firma Embraco, ktorú kontroluje americký výrobca domácich spotrebičov Whirlpool oznámila, že svoj závod na severe Talianska vyrábajúci kompresory do chladničiek zatvorí a produkciu presunie do východnej Európy. V Taliansku tak o prácu príde 497 ľudí. Potvrdenie týchto plánov prišlo v pondelok (19.2.), necelé dva týždne pred parlamentnými voľbami v Taliansku. To využili opozičné strany, ktoré dlhodobo obviňujú EÚ z viacerých ekonomických problémov krajiny.

Slovensko ponúka nelegálnu pomoc

Taliansky minister priemyslu Carlo Calenda preto tento týždeň odcestoval do Bruselu s cieľom presvedčiť eurokomisárku pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovú, že to, čo Slovensko firme Embraco ponúka, je v skutočnosti nelegálna štátna pomoc. Vestagerová by sa k záležitosti mala vyjadriť v stredu.

"Je evidentné, že systém nefunguje tak, ako by mal," povedal po stretnutí Calenda. Menšie ekonomiky majú podľa neho možnosť vďaka finančnej podpore EÚ ponúkať firmám nižšie prevádzkové a pracovné náklady. "Jedna vec je konkurovať Francúzsku, Nemecku alebo Španielsku prostredníctvom výšky daní, druhá vec súťažiť s tými, ktorí majú omnoho nižšiu úroveň nákladov," povedal Calenda. Taliansko poukazuje na to, že napríklad Slovensko má v aktuálnom rozpočtovom období 2014 - 2020 možnosť získať v rámci štrukturálnych fondov na podporu ekonomiky okolo 20 miliárd eur. Táto pomoc však podľa Ríma umožňuje SR aj lákať nadnárodné firmy.

Žiga o presune oficiálne nevie

Ministerstvo hospodárstva SR nemá oficiálnu informáciu o presune výroby firmy Embraco z Talianska na Slovensko. Uviedol to pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu šéf MH SR Peter Žiga v reakcii na mediálne informácie. "Oficiálne nemám informáciu, že by Embraco ohlásilo tento presun, pretože je to normálny podnikateľský subjekt, ktorý pôsobí na Slovensku už veľmi dlho, v Spišskej Novej Vsi, a je významným dodávateľov kompresorov. Ide o klasický konkurenčný boj, ktorý prebieha medzi krajinami EÚ a je o podnikateľskom prostredí," spresnil.

Spoločnosti Embraco od SR podľa jeho slov nešla žiadna regionálna pomoc. "Áno, v minulosti dostala nejakú pomoc, ale to bolo dávno predtým, ako sa rozhodovala o tom, či presunie, alebo nepresunie výrobu. Nemám však pocit, že už padlo rozhodnutie o tom, že výrobu do SR presunie. Vnímam to ako predvolebný boj v Taliansku, kde je krátko pred parlamentnými voľbami," dodal. Všetky investičné stimuly z minulosti pre Embraco Žiga podľa svojich slov vie obhájiť.