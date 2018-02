Stratení na Chopku: Po medzinárodnej skupinke pátrali záchranári, zablúdili v hmle

Na pomoc im okrem záchranárov z južnej strany Chopka vyrazila aj štvorčlenná partia členov HZS zo severnej strany. Počas pátrania sa však záchranárom ozval jeden zo stratených Slovákov, ktorý bol v poriadku. Druhého našli aj spolu s piatimi maďarskými snoubordistami a spoločne zostúpili z horského terénu.

Podľa HZS záchranári najdlhšie hľadali zablúdeného Poliaka. Pátranie v náročnom teréne im trvalo až do večerných hodín, kedy ho našli v improvizovanom bivaku pod Pálenicou. "Zostup bol v hlbokom snehu a exponovanom teréne s vyčerpaným snoubordistom náročný. Napokon ho záchranári transportovali do Bystrej a odtiaľ bol prevezený do Jasnej," dodala HZS.