Havária vojenského lietadla: Pri pristávaní netrafilo dráhu, rozlomilo sa na dve polovice

Lietadlo pri pristávaní netrafilo príletovú dráhu, narazilo do zeme v jej blízkosti a rozlomilo sa na dve polovice, informujú alžírske médiá. Príčina havárie zatiaľ nie je známa. V apríli sa krátko po štarte zrútilo vojenské dopravné lietadlo v meste Búfarík neďaleko Alžíru, pri tejto havárii zahynulo 257 ľudí a šlo o najvážnejšie letecké nešťastie v histórii krajiny.

