VIDEO Trump zúri: Komentátorka nazvala jeho dcéru Ivanku ženským prirodzením

Beeová hovorila o prisťahovalectve a v tejto súvislosti v prípade prisťahovalcov bez dokumentov kritizovala praktiku oddeľovania detí od rodičov. Následne pripomenula, že Ivanka zverejnila na Instagrame fotku so svojím dieťaťom, ktoré objíma. Potom prezidentovu dcéru vyzvala, aby niečo s otcovými imigračnými praktikami urobila. Svoj komentár zakončila urážkou.

"Prečo nevyhodia netalentovannú Samanthu Beeovú, ktorá vo svojej prepadákovej relácii používa desivý slovník? Úplne dvojitý štandard," napísal na twitteri Trump v očividné narážke na prípad komičky Roseanne Barrovovej, ktorej televízia ABC kvôli rasistickej poznámke zrušila jej sitcom Roseanne. Barrová bývalú černošskú poradkyňu exprezidenta Baracka Obamu nepriamo prirovnala k opici.

Why aren’t they firing no talent Samantha Bee for the horrible language used on her low ratings show? A total double standard but that’s O.K., we are Winning, and will be doing so for a long time to come!