Ostrá reakcia ministerstva na Kotlebovo vystúpenie: Hoaxy, haluze a bezohľadný cynizmus

Ministerstvo zahraničných vecí ostalo po nedeľňajšom vystúpení Mariana Kotlebu poriadne zaskočené. Presne taká je aj ich reakcia. "Viete aký je rozdiel medzi hoaxom a haluzou? Hoax sa navonok tvári ako seriózna informácia, ale nie je. Haluz je hlúposť, ktorá má od pravdy tak ďaleko, ako sa len dá," napísali pre ujasnenie na Facebooku ministerstvo.

Týmto úvodom reagovali na nedeľnajšie vystúpenie Kotlebu v relácii TA3 V politike. "(Otázku, prečo dostal pán poslanec taký obrovský priestor v tomto médiu, ponechajme bokom). Hoaxom je výrok, že projekt európskej armády je krokom k federalizácii Európy a zničeniu národných štátov. Pre všetkých divákov TA3 (a relácie V politike): žiadna európska armáda sa nechystá. Bodka. Hoax. Dovidenia," reagoval rezort. Kotlebov postoj k NATO je dlhodobo známy, NATO považuje za zločineckú organizáciu. V roku 2020 vyprší zmluva s NATO a Kotleba vidí v prípade jeho víťazstva v prezidentských voľbách priestor v tom, aby sa zmluva nepredĺžila.

"Haluzou je, keď poslanec Kotleba oduševnene argumentuje, že sankcie EÚ bránia Sýrii nakupovať lieky, a preto musia deti vo vojnou ťažko skúšaných oblastiach umierať. S tým sa ani nedá polemizovať, to je jednoducho hlúposť. Mimochodom, je vrcholom cynizmu voči státisícom obetí občianskej vojny v Sýrii vystatovať sa v priamom televíznom prenose spoločnými fotografiami s predstaviteľmi režimu, ktorý ich má na svedomí, a ešte na tom stavať svoje závery," uviedlo ministerstvo.

Ministerstvo reagovalo aj na argument predsedu ĽS-NS o vypršaní prístupovej zmluvy Slovenska do NATO v roku 2020. "To už je ozaj na smiech: ani Washingtonská zmluva, ani protokol o pristúpení SR do NATO nemá žiadne časové obmedzenie. Tento jednoduchý fakt si dokáže každý vygoogliť asi tak za 2 minúty. Čiže totálna haluz," napísali na sociálnej sieti.

"Niektoré hlášky v éteri fakt dokážu pobaviť. A aj by boli smiešne, keby neboli do plaču. Marián Kotleba v TA3 predviedol vrcholné číslo, ktoré obsahovalo celú škálu nástrojov skúseného demagóga - hoaxy, haluze a, žiaľ, aj bezohľadný cynizmus," dodalo ministerstvo. Kotleba v TA3 rozprával o Mizíkovom súde, prezidentských voľbách i o tom, že predstavitelia ĽSNS nikdy nehodnotili ľudí na základe kolektívnej viny, ale vždy hodnotili jednotlivcov podľa toho, ako sa správajú.

"Ako hlava štátu by som vedel spájať, nikoho nechcem segregovať. Našu stranu volilo aj mnoho Rómov. S Rómami na Slovensku nemáme problém ako s celou skupinou, ale rozlišujeme medzi nimi ľudí podľa správania. Tí, ktorí sú plnohodnotní členovia spoločnosti a uznávajú aj svoje povinnosti a nielen práva, s tými nemáme žiaden problém. Ale rovnaký meter musí platiť na všetkých ľudí," apeloval Kotleba. Podľa Kotlebu potrebujeme skutočne slovenského prezidenta, ktorý nebude orientovaný len na jednu svetovú stranu, ktorý jasne povie, že SR nemá čo robiť v zločineckej organizácii NATO a že si musí napraviť vzťahy s Ruskom.

Na otázku, či sú už preč časy, kedy chodil po Slovensku v gardistickej uniforme, velebil za vlastizradu popraveného prezidenta Jozefa Tisa a jeho stranu zakázal Najvyšší súd SR, Kotleba odvetil, že každý prechádza nejakým vývojom. "Veci, ktoré boli pred desiatimi rokmi, boli vtedy a sú veci dnes. Hodnoťte ma podľa skutkov, podľa toho, ako pracujeme v NR SR a aké návrhy nosíme," odporučil a doplnil, že o Tisovi by bolo dobré zorganizovať debatu s historikmi. To, že jeho poslanec Milan Mazurek ešte v roku 2015 kričal na bratislavskej stanici na moslimskú rodinu s dieťaťom v kočíku, Kotleba priznáva a nepovažuje to za správne a slušné. Odmieta však opakované obvinenia, že by do nich Mazurek čokoľvek hádzal.