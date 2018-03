ROZHOVOR Budúci novinári o vražde Jána Kuciaka: Máme sa báť písať pravdu?

Študenti na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v stredu otvorili výstavu Jána Kuciaka v galérii Karola Kállaya. Výstavou chceli vzdať úctu k práci novinára Jána Kuciaka a zároveň si tak uctili aj jeho pamiatku. Vystavili 630 strán textu a fotografie zo zhromaždení za Slušné Slovensko, ktorých sa pravidelne zúčastňujú.

Výstavu otvorila dekanka Iveta Radičová spolu s novinárom Marekom Vagovičom a so študentkou Simonou Hahnovou, ktorá celý projekt vymyslela. My sme sa jej spýtali pár otázok.

Ako vznikol nápad spraviť výstavu práve tu v škole?

- Rozmýšľali sme, aké stanovisko zaujať k celej tej situácii a k tomu, čo sa stalo. Tak mi napadlo využiť priestor tejto galérie a vystavili sme tu texty Jána Kuciaka.

Ak dlho trvala realizácia výstavy?

- Príprava asi týždeň, realizácia asi dva dni. Boli sme tu od rána do večera a vylepovali texty.

Ako vnímajú študenti túto situáciu?

- Ťažko to vnímame. Je ťažké sa k tomu vyjadrovať, ako študenti sa však zhodneme na jednom - nedôverujeme tejto vláde. To, čo sa stalo Jánovi, je hrozné a snažíme sa to ukázať aj na fotografii, ktorá znázorňuje jedno otvorené a jedno zatvorené oko. Znamená to to, aby sme si uvedomili pred čím nemáme zatvárať oči.

O aktuálnej situácii sme sa rozprávali aj s ďalšou študentkou Paneurópskej vysokej školy Michaelou Husárovou.

Čo si myslíš o tom celom, čo si tu počula, čo sa deje?

- Som veľmi pyšná, že práve škola, na ktorej študujem, sa rozhodla zorganizovať tento projekt. Podporujem ich.

Ako sa zmenila atmosféra medzi študentmi?

- Je to úplne iné ako na začiatku. Aj ja sama som si začala uvedomovať to, čo píšem a čo odovzdávam verejnosti.

Myslíš si, že je šanca, že sa dozvieme, čo sa vlastne stalo?

- Ja som v tomto veľmi skeptická. Ale dúfam, že minimálne pre pokoj rodín Jána a Martiny sa to celé vyrieši.

Na otvorení výstavy boli aj niekoľkí novinári, ktorých sa študenti mohli pýtať otázky. Z nich bolo cítiť, že atmosféra v krajine a medzi ľuďmi sa naozaj zmenila. Medzi otázkami totiž zaznela jedna, ktorá nenechala nikoho chladným. "Máme sa my, ako budúci novinári, teraz báť písať pravdu? Máme sa báť, že nás zavraždia?"