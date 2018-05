V kauze poľovných revírov padlo trestné oznámenie: Obvinili tohto muža

Oznámenie podal Pavol Forisch, ktorý sa označuje za uvedomelého občana SR zaoberajúceho sa dianím v spoločnosti. Podľa vlastných slov tak urobil preto, lebo "došlo k obvineniu osôb, ktoré nemajú byť stíhané a naopak, ako svedok vystupuje osoba, ktorá háji len svoje osobné záujmy a podľa môjho názoru už aj záujmy istej politickej strany".

Podľa oznamovateľa Daniel Štubňa na aprílovej tlačovej besede uviedol nepravdivé a hrubo zavádzajúce skutočnosti o poľovnom revíre v okolí Levíc, pričom sa práve Štubňa dopustil v súvislosti s daným revírom podplácania. Taktiež údajne uviedol hrubé nepravdy o dianí v Slovenskom pozemkovom fonde a spolu s Erikom F. nahrali nelegálne stretnutie s riaditeľkou SPF a nahrávku poskytli tretej osobe. Oznamovateľ preto konštatuje podozrenia na trestné činy podplácania, krivého obvinenia, ohovárania, porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, ktorých sa mohli Daniel Štubňa a Erik F. dopustiť.

Zástupca poľovného revíru z Pukanca Daniel Štubňa vystúpil v apríli na tlačovej besede strany SaS. Podľa jeho slov od neho žiadali ľudia napojení na finančné skupiny, ale súčasne na Slovenský pozemkový fond, peniaze vo výške 25 000 eur za vybavenie zlúčenia poľovného revíru. "Na základe žiadosti o spoluzvolanie schôdze so Slovenským pozemkovým fondom na uznanie revíru v našom katastri, ma nakontaktoval človek blízky Martinovi Kvietikovi - spoluzakladateľovi finančnej skupiny Slavia Capital, Gustáv Palider. Navrhol mi pomoc pri organizovaní členskej schôdze, na ktorej sa malo odsúhlasiť uznanie revíru. Privítal som to, ušetrilo mi to administratívu. Schôdzu zorganizovali, ale zrazu sa objavil problém. Vraj o náš revír má záujem aj iná poľovná organizácia. Gustáv Palider mi spolu s touto informáciou ponúkol, že schôdza sa bude konať, ale ak zaplatíme 25-tisíc eur. To som odmietol. O dva dni ma znovu Gustáv Palider kontaktoval. No k požiadavke na 25-tisíc eur pribudla ďalšia, že do spoločenstva nanominujú osobu s 50-percentným vlastníckym právom. A vraj ak na to nepristúpime, na schôdzu, ktorá mala všetko odsúhlasiť, neprídu zástupcovia Slovenského pozemkového fondu a tak nebude uznášaniaschopná,“ popísal problém Štubňa.

Ako povedal v apríli Štubňa, na nezrovnalosti sa informoval priamo u riaditeľky Slovenského pozemkového fondu (SPF) Adriany Šklíbovej. Podľa jeho slov ho prijala, pretože sa odvolal na Martina Kvietika. Následne si riaditeľka vypočula rozprávanie o vydieraní poľovníkov, pýtaní si peňazí a podmieňovaní účasti SPF na schôdzi zaplatením 25-tisíc eur. Nič nepoprela. „Dokonca uznala, že dostala podnety, na základe ktorých SPF nepríde na členskú schôdzu a vraj to zanalyzuje a nakontaktuje ma. Dodnes sa mi neozvala. Na schôdzu SPF neprišiel,“ dodal Štubňa.

Kvietik bol pobúrený

Martin Kvietik na obvinenia vtedy zareagoval, že je pobúrený a rozhodol sa podať trestné oznámenie. "Ako fyzická osoba som šokovaný a pobúrený, že sa ma skupina osôb vystupujúca pod značkou politickej strany snaží vmanipulovať do vymyslených mediálnych konštrukcií. Osobu, ktorá sa ma snažila verejne znemožniť a kriminalizovať, som nestretol a nepoznám. Rovnako nepoznám ani nikoho z ľudí, ktorých menovala. Dôrazne odmietam akékoľvek spájanie svojej osoby s nezákonným konaním. V súvislosti so zverejnenými dezinformáciami som sa rozhodol podať trestné oznámenie," oznámil v apríli Martin Kvietik.

Takisto Slovenský pozemkový fond a skupina Slavia Capital tvrdenia Daniela Štubňu v apríli odmietli. SPF sa podľa stanoviska nezúčastnil na plánovanom valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíre Teplá Voda, ktoré sa malo uskutočniť 24. apríla 2018 z dôvodu, že mu boli pred termínom zhromaždenia doručené podnety obce Pukanec a ďalšej fyzickej osoby, ktoré spochybnili oprávnenie Daniela Štubňu konať v ich mene na zhromaždení. SPF sa z neúčasti na valnom zhromaždení riadne ospravedlnil.

"Pri prehodnotení účasti na zhromaždení SPF zohľadnil aj skutočnosť, že v revíre je platná zmluva, ktorá sa ešte neskončila, preto je užívanie zabezpečené. Ďalej pri prehodnotení účasti na zhromaždení fond prihliadal aj na závažné skutočnosti, ktoré uviedol sám Štubňa a jeho kolega na stretnutí s generálnou riaditeľkou SPF. Slovenský pozemkový fond považuje za nevyhnutné v prvom rade prešetriť skutočnosti uvedené v doručených podnetoch, a taktiež skutočnosti, na ktoré poukázal pán Štubňa," vyhlásil hovorca SPF Martin Kormoš.

Saska hrá politickú hru

Investičná skupina Slavia Capital v apríli uviedla, že sa "dištancuje od vťahovania do politických hier strany Sloboda a Solidarita". Dodala, že jej súčasní štatutári nepôsobia v sektore poľnohospodárskej prvovýroby a poľovníctva, pričom ani spoločnosť nemá tieto segmenty vo svojom predmete podnikania. "Spájanie s kriminálnym pozadím vníma Slavia Capital ako snahu poškodiť svoje obchodné meno a reputáciu zo strany SaS. Voči verejnosti je nekorektné, ak vedrá špiny leje politická strana, ktorá má podľa médií sama silné oligarchické pozadie a dostávala milióny v igelitke. Absurdnosť nezmyslov SaS dokumentuje fakt, že podľa grafickej schémy prezentovanej na tlačovej konferencii je táto strana sama súčasťou svojej divokej medializovanej bubliny. A to prostredníctvom syna poslanca SaS Alojza Baránika," povedal podpredseda predstavenstva Slavia Capital Group Emil Gažo.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo svojom stanovisku vtedy uviedlo, že rezort do procesu prenajímania poľovných revírov nevstupuje a ani nezastupuje žiadnych vlastníkov. "O tom, kto bude poľovný revír užívať, rozhodujú vlastníci pozemkov tvoriacich poľovný revír. Rozhodnutia prijíma zhromaždenie vlastníkov a rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou počítanou z celkovej výmery poľovného revíru. Upozorňujeme, že ak má akýkoľvek občan alebo predstaviteľ strany SaS podozrenie z porušenia zákona alebo z korupcie, je zo zákona povinný sa obrátiť priamo na orgány činné v trestnom konaní. Ak tak nevykoná, dopúšťa sa trestného činu," reagoval štátny radca ministerstva pôdohospodárstva Michal Feik.