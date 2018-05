Kontroverzná stavba pod Mostom SNP: Architekti sú pobúrení, je to barbarský postup

BRATISLAVA - Slovenská komora architektov (SAK) zásadne nesúhlasí s postupom, ktorých výsledkom boli zásahy do bratislavského Mosta SNP. Na mieste vstupu do reštaurácie UFO na petržalskej strane Mosta SNP totiž vyrastá nová stavba. Architekti kritizujú, že pred rozhodnutím o úpravách neprebehla odborná diskusia a zámer nebol overený transparentnou verejnou architektonickou súťažou.

Píše sa to vo vyhlásení predstavenstva komory k novej stavbe, ktorú budujú na petržalskej strane Mosta SNP v Bratislave. Stanovisko poskytol predseda Slovenskej komory architektov Imrich Pleidel. „Som absolútne presvedčený, že keby sa aj v tomto konkrétnom prípade mostu SNP stanovila zo strany vlastníka, teda mesta Bratislava, a povoľujúceho subjektu, Mestskej časti Bratislava - Petržalka, podmienka transparentnej verejnej architektonickej súťaže, ktorá by mala jednoznačné limity pre možnosť zásahov, k takémuto barbarskému postupu by nedošlo,” hovorí architekt Imrich Pleidel.

Slovenská komora architektov sa pripája k žiadosti organizácie DOCOMOMO International, ktorá žiada zastavenie stavebných prác na Moste SNP a odstránenie novostavby. "Na základe zistených skutočností organizácie DOCOMOMO International sa SKA domnieva, že už v aktuálnom stave je z tejto rozsiahlej prístavby zjavné, že je v rozpore s pôvodným architektonickým, výtvarným a materiálovým riešením Mosta SNP a že spoločnosťou Zemegula a dodávateľ stavby realizujú v rámci Mostu SNP novostavbu, ktorá je v rozpore s 'predbežným povolením' vydaným Mestskou časťou Bratislava - Petržalka, čím porušuje Stavebný zákon," dodávajú v stanovisku architekti.

Na mieste vstupu do reštaurácie UFO na petržalskej strane Mosta SNP v hlavnom meste SR Bratislave vyrastá nová stavba. Podľa materiálov, o ktorých rokovali bratislavskí mestskí poslanci v rokoch 2017 a 2016, by to malo byť turisticko-cyklistické centrum. Pozemky mesto prenajíma firme Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu i vyhliadku na veži. Proti stavbe sa však ozývajú kritici a aktivisti a prirovnávajú ju k privatizácii Mosta SNP. Nová drevená konštrukcia je na mieste, kde pôvodne boli schody i vstup do reštaurácie UFO. Schody tam už nie sú a do reštaurácie sa v súčasnosti turisti dostanú cez dočasný vstup, ktorý na tomto mieste vytvorili.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal požiadal spoločnosť Zemegula o okamžité zastavenie prác na stavbe pod Mostom SNP. Práce majú zastaviť až dovtedy, kým nebudú známe výsledky štátneho stavebného dozoru. Spoločnosť Zemegula má s hlavným mestom SR Bratislava uzavretú nájomnú zmluvu na predmetný priestor od roku 2004. Pozemky mesto prenajíma firme, ktorá prevádzkuje reštauráciu i vyhliadku na veži. Proti stavbe sa však ozývajú kritici a aktivisti a prirovnávajú ju k privatizácii Mosta SNP.