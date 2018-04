Adam Ďurica priznáva: Manželku v práci nechcem!

"Kreatívne sa zúčastňovať na tvorbe mojich videoklipov alebo ďalších vecí súvisiacich s mojou prácou, to by ani nebolo veľmi pre ňu. Ona je strašne zlatá a vždy sa na všetko informuje, chce počuť moje pesničky, pýta sa na ne, aj mi hovorí svoj názor, čo oceňujem, ale je tam určitá hranica. Nepotrebujem a nechcem ju zakomponovávať do tejto sféry. Nech je šťastná a nech to vidí svojimi laickými očami," vyjadril sa 30-ročný rodák z Nitry v rozhovore pre agentúru SITA.

Kristína ako vyštudovaná právnička mu však predsa len vždy pomáha, ako sa dá. "Je pravda, že mám vždy na koncert výborne spravené zmluvy," zasmial sa známy interpret.

Napriek tomu, že im to s manželkou perfektne funguje, prírastok do rodiny v tejto chvíli neplánujú. "V ničom si nedávame nejaké obmedzenia, že 'až potom' alebo 'dovtedy a dovtedy', no nie je to ani žiadna súťaž. Užívame si spoločný život, ktorý je podľa mňa krásny a plnohodnotný a ničomu sa nebránime. Čo príde, to bude a z toho sa budeme tešiť," uviedol Ďurica.