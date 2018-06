Teroristu Abdeslama museli hospitalizovať pre apendicitídu

PARÍŽ - Jediného preživšieho člena teroristických buniek, ktoré v novembri 2015 útočili v Paríži, previezli v utorok z väznice Fleury-Mérogis do nemocnice v meste Corbeil-Essonnes v severozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža.

Salaha Abdeslama hospitalizovali s príznakmi zápalu slepého čreva. Do nemocnice z bezpečnostných dôvodov presunuli príslušníkov elitného policajného útvaru GIGN, informovali francúzske médiá. Správu o tom potvrdili aj väzenské úrady. Denník Le Parisien uviedol, že ak by bola nutná operácia, Abdeslam by sa jej podrobil v utorok večer alebo v stredu dopoludnia.

Dobre informovaný zdroj pre denník Le Figaro potvrdil, že Abdeslamov prevoz z väznice do nemocnice vzdialenej približne 15 kilometrov sprevádzali najprísnejšie bezpečnostné opatrenia. Auto s Abdeslamom eskortovali príslušníci zásahových jednotiek väzenskej stráže ERIS. V nemocnici sa k nim pridali príslušníci útvaru GIGN.

Cieľom týchto bezpečnostných opatrení je znížiť na minimum riziko Abdeslamovho úteku. V okolí nemocnice je rozostavených najmenej šesť dodávok policajného útvaru CRS. Podľa dostupných informácií Abdeslama umiestnili do nemocničnej izby vyhradenej pre väzňov, ktorá je nepretržite strážená. Prevádzku nemocnice Abdeslamova hospitalizácia nijako nenarušila, uviedli médiá.

Stanica RTL vo svojom spravodajstve uviedla, že Abdeslama prevezú späť do väznice ihneď, ako to umožní jeho zdravotný stav. Vo väznici Fleury-Mérogis je v úplnej izolácii. Abdeslam je jediným preživším členom kománd, ktoré 13. novembra 2015 útočili v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis, pričom zabili 130 ľudí a ďalšie desiatky zranili.

Súd v Belgicku Abdeslama v apríli odsúdil na 20 rokov väzenia za účasť na prestrelke s policajtmi, ku ktorej došlo 15. marca 2016 v Bruseli - Abdeslam bol v tom čase už štyri mesiace na úteku. Polícia ho zatkla niekoľko dní po tejto prestrelke.