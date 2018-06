Trump má majetok za miliardy: Cesta kontroverzného podnikateľa až do prezidentského kresla

Donald Trump sa narodil 14. júna 1946 v New Yorku. Jeho matka pochádzala zo Škótska, starí rodičia z otcovej strany z Nemecka. Otec Fred sa etabloval ako staviteľ v newyorskom Queense, takže syn sa mohol učiť priamo pri zdroji. Vojenská prípravka mala Donaldovu energiu nasmerovať "pozitívnym smerom". Nasledovali štúdiá ekonómie na Pensylvánskej univerzite (1968). "Koketoval som s myšlienkou robiť herectvo, ale reality boli oveľa lepší 'kšeft'," vysvetlil Trump.

Najmladší Trumpov syn Barron má 12 rokov. Na fotografii s mamou Melaniou. Zdroj: Profimedia

Trump je od roku 2005 tretíkrát ženatý so slovinskou modelkou Melaniou Knaussovou, s ktorou má syna Barrona. Jeho prvou manželkou bola v rokoch 1977 až 1991 česká podnikateľka Ivana Zelníčková, pôvodom zo Zlína. Narodili sa im synovia Donald a Eric a dcéra Ivanka, všetci sú do otcovho podnikania zapojení. Druhou Trumpovou manželkou bola americká herečka Marla Maplesová, s ktorou má dcéru Tiffany. Prezident si užíva tiež rolu deväťnásobného dedka.

Ivanka Trump s deťmi a manželom Zdroj: Profimedia

Zarobil na nehnuteľnostiach

S podnikaním Trump začínal v polovici sedemdesiatych rokov. V roku 1976 sa mu podarilo dohodnúť si osemdesiatmiliónový úver a ešte väčšie daňové úľavy a konečne "rozbehnúť poriadny biznis". Jeho zlaté časy trvali celé 80. roky. S nadsádzkou sa dá povedať, že skúpil pol Manhattanu. Ale nielen tam. V roku 1990 sa však kvôli kasínam dostal aj na pokraj krachu, nakoniec však podľa vlastných slov "povstal z popola ako bájny vták Fénix". V roku 1996 kúpil spoločnosť Miss Universe Organization, ktorá organizuje súťaže krásy, 14 sezón moderoval televíznu reality šou The Apprentice. Kvôli urážlivým výrokom na adresu migrantov s ním ale televízia NBC ukončila spoluprácu. V septembri 2015 Trump spoločnosť Miss Universe Organization predal.

Zdroj: SITA/AP/Mark Lennihan

V júli 2016 Trump oznámil, že podľa svojho finančného priznania vlastní majetok za desať miliárd dolárov, podľa časopisu Forbes ale v tej dobe hodnota Trumpovho majetku nepresahovala štyri miliardy dolárov. V marci 2018 ho Forbes vo svojom rebríčku najbohatších ľudí sveta zaradil až na 766. miesto, s hodnotou majetku 3,1 miliardy dolárov. Forbes upozornil, že značná časť Trumpovho majetku je spojená s budovami v centre New Yorku, kde v ostatnom čase ceny nehnuteľností klesli. V roku 2016 sa stal osobnosťou roka časopisu Time.

Outsider v prezidentských voľbách

Donald Trump, ktorý je republikánom, bol v minulosti aj členom Demokratickej strany, Reformnej strany a nezávislým. Keď v roku 2015 oznámil kandidatúru na prezidenta, bol považovaný za jasného outsidera. Jeho kampaň, charakterizovaná radom chytľavých a kontroverzných výrokov, ale slávila úspech. V júni 2016 bol už istým víťazom republikánskych primárok, v júli sa potom stal republikánskym kandidátom na amerického prezidenta. Vo voľbách 8. novembra porazil demokratku Hillary Clintonovú a 20. januára 2017 sa stal 45. prezidentom Spojených štátov.

Protiimigračná politika

Medzi Trumpove priority od nástupu do funkcie patrí obmedzenie počtu novo prichádzajúcich migrantov do USA, v tejto súvislosti trvá na stavbe múru na hranici s Mexikom. Vlani v decembri Trump podpísal najrozsiahlejšiu daňovú reformu od čias prezidenta Ronalda Reagana v 80. rokoch, snaží sa o zrušenie zdravotnej reformy známej ako Obamacare, rozhodol o odstúpení USA od parížskej dohody o klíme, od Transpacifickej obchodnej zmluvy (TPP) aj od jadrovej dohody s Iránom.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Trumpova nespokojnosť s prácou ministrov či vedúcich predstaviteľov prezidentského úradu viedla k nezvyčajne dlhej rade personálnych zmien. Medzi tie posledné patrí nástup niekdajšieho šéfa CIA Mika Pompea do čela ministerstva zahraničia. Trump má aj rad odporcov, kritizovaný je aj časťou republikánov. Podľa prieskumu Gallupovho ústavu z tohtoročného januára, zavŕšil Trump rok v úrade ako hlava štátu, ktorej pôsobenie v roku od inaugurácie schvaľovalo v priemere najmenej Američanov v porovnaní s ostatnými zvolenými prezidentmi. S Trumpovým počínaním súhlasilo v priemere 39 percent ľudí. Väčšina Američanov považuje Trumpa za osobnosť rozdeľujúcu spoločnosť a dokonca spochybnila jeho spôsobilosť vykonávať funkciu. Kladné body si Trump pripísal naopak za to, ako rieši ekonomické otázky.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Rozkol s médiámi

Počas prvého roka vo funkcii si prezident nebral servítku pred ústa ani voči médiám. Jeho nepriazeň si vyslúžili najmä spravodajská televízia CNN, rovnako ako televízia NBC News a denníky The New York Times a The Washington Post. Trump si ako komunikačný kanál s verejnosťou obľúbil sociálnu sieť Twitter, kde svojimi tweetmi často budí kontroverzie.

Pozornosť tiež vzbudila kauza údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016, ktoré Moskva aj Trump odmieta. Kremeľ na Trumpa v predvolebnej kampani dlho vsádzal, podľa amerických spravodajských služieb sa Moskva s pomocou hackerov a internetovej propagandy snažila poškodiť jeho konkurentku Hillary Clintonovú. Po voľbách ale ruské sympatie prudko ochladli.

Zdroj: SITA/AP

Jediný úspech?

Podľa amerických analytikov zaznamenal Trump od nástupu do Bieleho domu prakticky jediný významný úspech, ktorým je razantná reforma daní. Nariadenie, ktoré platí od tohto roku, znižuje dane z príjmu právnických osôb na 21 percent z 35 percent a jednotlivcom umožňuje znížiť daňový základ o dvojnásobok.