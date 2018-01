Woody Allen to roztočil s ďalším kinofilmom. Čo prinesie divákom Koleso zázrakov?

Režisér sa so svojim novým filmom vracia do 50. rokov minulého storočia na Coney Island.

Plavčík Mickey (Justin Timberlake) rozpráva príbeh, ktorý je možno trochu ovplyvnený jeho bujnou fantáziou. Život Ginny (Kate Winslet), emocionálne nestabilnej bývalej herečky, ktorá momentálne pracuje ako servírka nie je príliš šťastný, živorí na promenáde, kde jej manžel (Jim Belushi) pracuje ako obsluha kolotoča. Tam ich navštevuje manželova dcéra (Juno Temple), ktorá sa otcovi už dávno odcudzila. Klasická situácia, prostredníctvom ktorej Allen zachytáva príbeh vášne, násilia a zrady v kontraste malebného prostredia Coney Islandu.

Pre Woodyho Allena mal Coney Island odjakživa zvláštne kúzlo, túto lokáciu využil pri natáčaní filmu Annie Hallová (1977). „Na toto miesto mám veľa šťastných spomienok, chodieval som tam už ako dieťa. Rozkvet Coney Islandu začal omnoho skôr ako som a narodil,“ hovorí Allen. „Vždy ma to tam zaujímalo. Rušné miesto s množstvom ľudí, dialo sa tam toľko vecí, z toho miesta šla živelná atmosféra. Vždy som si myslel, že je tam provokatívna a dokonalá atmosféra pre dramatický príbeh.“

Ako mnoho ďalších Allenových filmov, aj Koleso zázrakov je príbeh, ktorý v sebe zahŕňa lásku a zradu. „Či už čítate grécke tragédie, Stendhala, Tolstoja alebo Dickensa, ich príbehy sú stále aktuálne, pretože popisujú stále sa opakujúce úzkosti a konflikty. Obsahujú plno zložitých, hlbokých, intenzívnych a dramatických pocitov. Vždy ma priťahovali hlavne problémy a komplikovanosť ženskej duše. Po stáročia majú muži tendenciu byť menej demonštratívni, čo sa týka ich utrpenia. Muži utrpenie ukazovať nemôžu. Zatiaľ čo ženy sú vo svojich emóciách otvorenejšie. Natočil som veľa komediálnych príbehov, ale keď som a rozhodol pre dramatický, takmer vždy bol o ženách v kritických situáciách.“

Allen vedome píše veľké ženské postavy ako je Ginny v Kolese zázrakov. Chce, aby boli jeho postavy výzvou pre najtalentovanejšie herečky. „Snažím sa do svojich rolí obsadzovať herečky, ktoré majú veľký herecký rozsah, hĺbku a intenzitu vo svojom vyjadrovaní. Chcem im svojimi rolami poskytnúť príležitosť ukázať ich talent,“ hovorí Allen.

Ginny v Kolese zázrakov je jednou z takých hrdiniek. „Vedel som, že potrebujem veľmi nadanú herečku,“ spomína Allen. „Je len veľmi obmedzený počet herečiek, u ktorých je ich herecký prejav naozaj hlboký. Jednou z nich je Kate Winslet, takže keď sme zvažovali herečku do hlavnej úlohy, jej meno sa objavilo ako jedno z prvých.“

Kate Winslet okamžite rozpoznala príležitosť a mimoriadnosť ponúknutej úlohy, ale zároveň mala aj obavy. „Bola som vydesená, pretože som mala pocit, že neviem, kde začnem. A keby som zlyhal, tak by som si to neodpustila“ hovorí Winslet. „Bola pre mňa veľká zodpovednosť, aby som niekoho tak zložitého zahrala ako reálnou postavu, mala som strach, aby sa z nej nestala karikatúra. Woody ma chcel vo svojom filme, takže som urobila všetko pre to, aby som zo sebe vydala to najlepšie.“

Keď sa s Ginny stretávame po prvý krát, pracuje ako servírka, žije v manželstve bez lásky a nesie si so sebou bolestivú minulosť. „Ginny mala ťažký život,“ hovorí Allen. „Keď bola mladá, splnil sa jej sen. Stala sa herečkou, vydala sa za muža, ktorý ju miloval a ona milovala jeho a mali dieťa. Lenže Ginny nedokázala odolať pokušeniu a začala si románik s jedným hercom. To spôsobilo totálny rozpad jej manželstva. Potom začala piť a jej práca tým utrpela.“

Winslet hovorí: „Ginny verí, že bola dobrá herečka a mohla mať dobrú kariéru a šťastný život. Ja si myslím, že nikdy dobrá nebola. Našťastie toto ale nikdy nezistila.“

V najťažšom bode svojho života stretáva Humptyho (Jim Belushi), ktorý práve prechádza zložitým obdobím. Jeho žena zomrela a jeho dcéra Carolina utiekla a vzala si gangstra. Ginny a Humpty by boli schopní pomôcť jeden druhému a znova sa postaviť na nohy. Ale Ginny si uvedomuje, že manželstvom s Humptym sa usadila v živote, ktorý ju nikdy nebude napĺňať.

„Vo chvíli, keď Ginny prekoná krízu, začína chápať, že svojho muža naozaj nemiluje,“ hovorí Allen. „Humpty jej bol oporou, keď to potrebovala. Ale ona túži po niečom vzrušujúcom a dobrodružnom. S Humptym sa jej život vytráca.“

„Humpty je pre ženy veľmi slabý a nedokáže byť sám,“ hovorí Belushi. „Stratil obe svoje ženy súčasne. To bolo pre neho devastujúce a začal piť. Keď sa objavila Ginny, zasiahla a vytiahla ho z priepasti. Ale Ginny nad ním prevzala kontrolu, pretože vie, že by nezvládol jej odchod. Ak by Ginny stratil, zomrel by.“Winslet si myslí, že Ginny tiež nemôže bez Humptyho žiť. „Nemôže byť sama, pretože je príliš zraniteľná. Na Ginny mám rada jej momenty krehkosti. Je síce krehká, ale keď sa pred ňou objaví prekážka, je jedno, či ju bude musieť preskočiť, preliezť alebo podliezť. Vždy ide ďalej.“

Rutina manželského páru je narušená neočakávaným príchodom Humptyho dcéry Caroliny (Juno Temple), ktorú Humpty päť rokov nevidel, ani s ňou nehovoril. „Carolina je dievča, ktoré je na miestne pomery neobyčajne krásne,“ hovorí Allen. „Nechala sa okúzliť miestnym gangstrom, ktorý jej kupoval šperky a dary, ktoré jej iní chlapci nemohli dopriať. Zviedol ju a ona si ho vzala. Manželstvo krátku chvíľu fungovalo, ale potom sa všetko zhoršilo a rozišli sa. Ku Caroline prídu agenti FBI a ona im povie pár vecí o kšeftoch svojho bývalého manžela. Tým sa pre bývalého stane nepohodlnou a on ju chce nechať odstrániť, pretože toho vie príliš,“ hovorí Temple.

Carolina sa bojí o život a rozhodne sa ukryť sa u svojho otca. Humpty mal v pláne svojej dcére neodpustiť, ale jeho postoj sa rýchlo zmení. „Príchod Caroliny Humptyho obohacuje. S jeho dcérou ho spája láska oveľa hlbšia než akú prináša život s Ginny,“ hovorí Belushi. „Carolinin príchod znamená pre Humptyho druhú šancu. Od tej doby sa Humpty mení. Začne pre ňu šporiť peniaze, aby jej mohol zaplatiť večernú školu a tým dostala druhú šancu na život.“

Ginny ale túto Humptyho vášeň nezdieľa. „Myslím, že ju Humpty rozčuľuje, pretože ukazuje svoju lepšiu stránku, ktorú ona nikdy nevidela,“ hovorí Winslet. „Keď môže takto zbožňovať svoju dcéru, prečo takto nikdy nezbožňoval ju? Nikdy sa o ňu nestaral tak, ako o Carolinu. S príchodom Caroliny je Humptyho malý svet kompletný. Ale Ginny chce oveľa viac.“

Ginny vyslobodí Mickey (Justin Timberlake), mladík, bývalý námorník, ktorý v lete pracuje ako plavčík na Coney Island a pripravuje sa na štúdium na univerzite v New Yorku. „Mickeyho snom je stať sa spisovateľom,“ hovorí Timberlake. „Zbožňuje klasické diela spisovateľských velikánov a verí, že ľudia sa raz stanú hlavnými hrdinami divadelnej hry, ktorú raz napíše.“

Mickey je vo filme tiež rozprávačom príbehu. „Myslím, že s postupujúcim príbehom si začnete klásť otázku, ako spoľahlivým rozprávačom Mickey v skutočnosti je,“ hovorí Timberlake. „Pretože je jasne vidieť, že je so všetkými veľmi prepojený.“

Špeciálnu pozornosť venuje Mickey Ginny. Špehuje ju, keď sa prechádza po pláži. Dokáže sa vcítiť do jej melanchólie. „Mickey je beznádejný romantik a dokáže chyby človeka vnímať ako krásne,“ hovorí Timberlake. „Mickey povie Ginny, že je v nej niečo tragického a myslí to ako kompliment, ako, že to ju robí neuveriteľne sexy. Ale ja si myslím, že viac než do Ginny je zamilovaný do jej smutného osudu.“

Než Ginny poznala Mickeyho, žila život bez nádeje, s malou pomocou liekov na bolesti hlavy a fľašou whisky ukrytou pod umývadlom. Ale stretnutie s Mickeym všetko zmení, Ginny začína veriť, že možno môže mať iný život.

Všetko sa zmení, keď Ginny predstaví Mickeyho Caroline. Je ňou uchvátený. „Mickey verí v lásku na prvý pohľad a stretnutie s Carolinou je pre neho ako zásah bleskom,“ hovorí Timberlake.

Ginnyino podozrenie, že je Mickey zamilovaný do Caroliny v nej vyvolá veľmi intenzívnu reakciu. Nikdy pred tým nezažila taký nával žiarlivosti, je žiarlivosťou úplne pohltená, nedokáže sa sústrediť na nič iné, má pocit, že prepadá šialenstvu.

Koleso zázrakov je po Café Society druhým filmom, na ktorom Allen spolupracoval s kameramanom Vittoriem Storarem. „Vittorio je geniálny kameraman, takže má úplne jasné predstavy,“ hovorí Allen. Pre Koleso zázrakov navrhol Storaro Allenovi vo vizuálnom stvárnení filmu odlíšiť farby a svietenie pre scény hlavných ženských rolí. „Verím, že svetlo a farba môže byť použitá rovnako ako hudba a dialógy,“ hovorí Storaro. „Každá farba má svoju fyziológiu. Teplé farby zvyšujú krvný tlak a veľmi studené ho znižujú. Takže som použil všetky teplejšie tóny žltej, oranžovej a červenej pri scénach s Ginny a Carolinu som vizualizoval do tónov svetlomodrej. Takže farby hrajú rovnako ako postavy a keď je Mickey v strede, jeho farebná škála sa prispôsobuje žene, ktorá je mu práve blízka.“

„Ginny je často vidieť pri západe slnka, kedy teplé tóny červeného a oranžového slnka symbolizujú jej pripútanosť k minulosti,“ hovorí Storaro. „Kedže Carolina je spojená s budúcnosťou, žije prevažne v modrej „magickej hodine“, vtedy v čase po západe slnka, ale pred tým než vyjde Mesiac. Chcel som, aby mal náš film poetické a divadelné vzrušenie, ale aby zároveň udržal realitu, aby sa diváci mohli stotožniť s postavami a zaujímal ich vývoj príbehu. Farby sa menia uprostred scén, aby sa zdôraznila divadelná tragédia, ktorá je vlastne základom tohto príbehu.“

Allenova predstava Humptyho a Ginnynho bytu bola, že budú žiť priamo v centre zábavného parku, bez úniku stále blikajúcich svetiel. Vedúci scénograf Santo Loquasto našiel vhodnú lokáciu v druhom poschodí budovy v Nyacu v New Yorku. Allenovi aj Storarovi sa páčila, ale aj napriek tomu sa rozhodli postaviť niečo podobné v štúdiách na Long Islande v New Yorku.

Charakter priestoru pôsobí veľmi zraniteľne, je plný okien, je to priestor, z ktorého nie je úniku pred svetlami z parku.

Exteriéry filmu sa natáčali na skutočných miestach na Coney Island a na pár miestach v New Yorku. Natáčali na miestach, ktoré existujú od polovice minulého storočia a sú takmer stále rovnaké. Pred obchodnými domami postavili plno malých obchodov s imitáciami pôvodných fasád. Niektoré fasády boli prekryté obrovskými plagátmi s ľuďmi v dobových kostýmoch, ktoré vyzerajú veľmi hodnoverne. Podnik, v ktorom pracuje Ginny a Carolina v súčasnosti naozaj existuje.

Film dostal názov Koleso zázrakov kvôli hlavnej dominante zábavného parku Coney Island. Veľké ruské koleso je viditeľné takmer v každom zábere. Zároveň má aj metaforický význam. Postavy príbehu svojim spôsobom dokola opakujú rovnaký typ správania. Aj keď Humpty veľmi túži po zmene, aj keď Ginny túži po zmene, stále vo svojom správaní opakujú rovnaké vzory. Je to začarovaný cyklus ich životov a vzájomných závislostí, z ktorého sa nemôžu vymaniť.

Woody Allen hovorí: „Pohľad z „kolesa zázrakov“ je nádherný, ale keď ste pod ním, v reálnom živote, kúzlo mizne. To koleso vo filme symbolizuje prvok romantiky a krásy, ale tiež prvok márnosti a zmaru.

