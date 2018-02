Najhoršie chvíle života zverejnil na VIDEu z lietadla: Erikovi pred očami odpadol kryt z motora

HONOLULU - Erik Haddad, pasažier letu spoločnosti United Arlines smerujúceho zo San Francisca do Honolulu, musí mať naozaj nervy zo železa. Aj keď na vlastné oči videl, ako z lietadla odpadol kryt motora a stroj musel núdzovo pristáť, nevyviedlo ho to úplne z miery. Na Twitteri aj napriek strachu zverejnil fotografiu s vtipným komentárom. Ostatným cestujúcim však podľa videa z paluby do smiechu veľmi nebolo.