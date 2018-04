Nemecký prezident Steinmeier vyzýva na napravenie narušených vzťahov s Ruskom

BERLÍN - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyjadril v nedeľu znepokojenie nad zhoršujúcim sa vzťahom Ruska a Západu po prípade agenta Skripaľa a vyzval na obnovenie diplomatických snáh s cieľom napraviť narušené vzťahy. Uviedol to pre noviny Bild am Sonntag.

"Úplne bez ohľadu na (ruského prezidenta Vladimira) Putina, nesmieme vyhlasovať celé Rusko - krajinu, jeho ľud - za nepriateľov," konštatoval. Otrávenie Skripaľa bolo znepokojujúce, "avšak z urýchľovania odcudzenia medzi Ruskom a Západom, ktoré má dôsledky ďaleko za túto kauzu, by sme mali mať rovnaké starosti," povedal nemecký prezident.

Poznamenal, že neexistuje prakticky žiadna dôvera medzi oboma stranami a úloha čeliť narastajúcemu odcudzeniu je "ozajstnou výzvou pre zodpovednú politiku". Ľudia by nemali byť "ovládaní apokalyptickou náladou vo vzťahu s ťažkým susedom," uviedol bývalý nemecký minister zahraničných vecí.

Podľa Steinmeiera je nemecká vláda zodpovedná za jednotu Európskej únie aj za jej schopnosť konať a mala by teda opakovane informovať Kremeľ o škodách, ktoré európsko-ruským vzťahom spôsobujú jej akcie. "To zahŕňa sankcie v súvislosti s anexiou polostrova Krym a konfliktom na východnej Ukrajine. Avšak nesmieme to prestať robiť v priamych diskusiách," dodal nemecký prezident podľa agentúry DPA.