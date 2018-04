Lavrov tvrdeniam Washingtonu neverí: USA vraj vôbec nemajú v úmysle odísť zo Sýrie

Lavrov počas návštevy Číny novinárom v Pekingu povedal, že dúfa, že kontakty s jeho francúzskymi partnermi vyjasnia, ako spolupracovať na vyriešení sýrskej záležitosti.

Lavrov sa vyjadril aj k vyhláseniu ministrov zahraničných vecí siedmich najvyspelejších priemyselných krajín sveta G7, ktorí v pondelok na zasadnutí v kanadskom Toronte odsúdili Rusko. To podľa nich podkopáva medzinárodné právo. Ministri sa v Toronte dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá by mala preskúmať "škodlivé správanie" Ruska, napríklad v súvislosti s krokmi Moskvy na Ukrajine a v Sýrii. Ministri vyjadrili aj hlboké znepokojenie nad "odsúdeniahodným" útokom nervovým plynom v Británii a nad pokusmi Ruska o destabilizáciu demokratických krajín prostredníctvom zasahovania do volieb.

Šéf ruskej diplomacie na to v Pekingu zareagoval slovami, že očividne majú "rusofóbne myslenie", dodala RIA Novosti.