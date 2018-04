Slovensku hrozí škandál, Kaliňák prehovoril: Na únose vietnamského funkcionára nesedí niekoľko vecí

Robert Kaliňák a vietnamský minister verejnej bezpečnosti To Lam.

BRATISLAVA - Slovensku hrozí medzinárodný škandál. Zahraničné médiá vyslovili podozrenie, že by naša krajina mohla byť zapletená do únosu vietnamského komunistu, ktorý ušiel do Nemecka. Prípad sa mal odohrať v čase, kedy bol ministrom vnútra ešte Robert Kaliňák. Exminister ale tvrdí, že na celom prípade nesedí viacero vecí.