Prieskum ukázal jasne: Najväčší problém na Slovensku, takto by volili účastníci protestov

Respondenti mali odpovedať na otázku: Ako ste spokojní s poslednou vládou Roberta Fica? Podľa spoločnosti MEDIAN SK je s touto vládou veľmi nespokojných 46 percent respondentov zo všeobecnej populácie a skôr nespokojných 24 percent. Z účastníkov zhromaždení je veľmi nespokojných až 65 percent opýtaných a skôr nespokojných 28 percent. Odpovedať nevedelo alebo odmietli dve percentá oslovených z oboch vzoriek.

S poslednou vládou Roberta Fica sú veľmi spokojné 4 percentá všeobecnej populácie a skôr spokojných je 24 percent. Zo vzorky, ktorú tvorili účastníci protestov, je veľmi spokojných len jedno percento a skôr spokojných 4 percentá.

Ako informoval Michal Mislovič z prieskumnej spoločnosti MEDIAN SK, korupciu radí k najväčším aktuálnym problémom Slovenskej republiky 47 percent opýtaných zo všeobecnej populácie a 35 percent účastníkov zhromaždení. Vraždu novinára považuje za najväčší problém 14 percent zo všeobecnej populácie a 27 percent účastníkov protestov. Zmena vlády je najväčší problém pre 12 percent ľudí zo všeobecnej populácie a pre 25 percent zhromaždených. Nízke platy trápia 16 percent všeobecnej populácie a 6 percent účastníkov zhromaždení. Nezamestnanosť ako problém vidia 3 percentá zo všeobecnej populácie a 4 percentá zhromaždených. Imigráciu trápia rovnako tri percentá zo všeobecnej populácie a jedno percento účastníkov protestov.

Účastníci prieskumu odpovedali aj na otázku: Ak by sa voľby do NR SR konali tento víkend, ktorú stranu by ste volili? Podľa výsledkov prieskumu by z oslovených respondentov zo všeobecnej populácie by 16 percent dalo hlas strane Smer-SD, 14 percent hnutiu OĽANO, 12 percent strane SaS, 11 percent Kotlebovej ĽSNS, 8 percent by získalo KDH, 6 percent hnutie Sme rodina, 4 percentá by získala strana Most-Híd a 3 percentá Slovenská národná strana. Odmietlo alebo nevedelo odpovedať, prípadne by nešlo voliť v rámci všeobecnej populácie 20 percent oslovených.

Zo vzorky, ktorú tvorili účastníci zhromaždení Za slušné Slovensko by stranu Smer-SD volilo jedno percento oslovených, 19 percent by volilo OĽANO, 18 percent SaS, 9 percent ĽSNS, 3 percentá KDH, 10 percent by dalo svoj hlas hnutiu Sme rodina, jedno percento by získala vládna strana Most-Híd a 10 percent ďalšia vládna strana SNS. Z tejto vzorky respondentov odmietlo odpovedať, prípadne nevedelo odpovedať alebo nepôjde voliť 24 percent oslovených.