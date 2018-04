FOTO Ďalšie obvinenie, Drucker kúpil dom na Floride za tretinku: Žaloba na Matoviča

Prestrelka medzi Igorom Matovičom a Tomášom Drucker sa vyostruje. Drucker podal trestné oznámenie na Matoviča za ohováranie a krivé obvinenie. "Minister Tomáš Drucker absolútne odmieta hrubo osočujúce klamstvá a vykonštruované fabulácie o prepojeniach každého s každým, ktoré už tri dni produkuje Igor Matovič," uviedol v stanovisku tlačový odbor ministerstva vnútra.

"Minister absolútne odmieta hrubo osočujúce klamstvá a vykonštruované fabulácie o prepojeniach každého s každým, ktoré už tri dni produkuje Igor Matovič. Minister od počiatku s médiami o kúpe polovičnej časti kondomínia v meste Sarasota na Floride korektne a otvorene komunikoval. Zverejnil detaily a podrobnosti s tým súvisiace," odkázal tlačový odbor.

Podľa rezortu si Drucker uvedomuje, že ako verejne činná osoba musí znášať útoky politických oponentov v rámci politického súboja. "Na druhej strane je aj otcom a manželom, a preto tento súboj musí mať svoje hranice. Tie Igor Matovič svojimi klamstvami a hrubým osočovaním prekročil," dodalo ministerstvo.

Trestné oznámenie je vrcholom arogancie

"Keď minister Drucker hovoril, že svojimi odhaleniami jeho špinavých kšeftov beriem ľuďom dôveru v krajinu, myslel som si, že len blúzni. Podanie trestného oznámenia však už považujem za vrchol arogancie," uviedol líder OĽaNO Igor Matovič. "Miesto toho, aby konečne zverejnil dokumenty, ktoré opakovane sľúbil a vysvetlil zázračné podnikanie svojej manželky, chce zastrašovať toho, kto sa ho pýta v mene ľudí legitímne otázky," napísal Matovič.

"Pán minister veľmi dobre vie, že nedokáže ľuďom vysvetliť, ako sa dajú kúpiť pozemky v hodnote 1,5 milióna eur za 120 tisíc od ženy, ktorej predtým dohodil miliónové štátne zákazky. Vie, že nedokáže vysvetliť, ako môže jeho manželka za jeden mesiac vyfakturovať 212-tisíc eur za poradenstvo s jeden a pol zamestnancom. Vie, že nedokáže vysvetliť, ako mohla jeho žena kúpiť polovičku vily na Floride za 60 tisíc, ak susedia predávali rovnakú časť za 180 až 200-tisíc eur od človeka, ktorý od Smeru dostal 400 tisíc eur eurofondy. Preto sa uchyľuje k zastrašovaniu trestným stíhaním políciou, ktorú naďalej necháva v rukách nitrianskej mafie. Teším sa na nezávislé vyšetrovanie," dodal.

Vila na Floride

Šéf Obyčajných pripomenul, že 12. júla 2017 Druckerova manželka Lucia kúpila na Floride polovicu vily. "Drucker k tomu povedal, že to kúpil lacnejšie, lebo bude musieť do domu investovať, keďže je v horšom stave. Dom je v meste Saratosa na západnom brehu Floridy. Je to trojvila, Drucker má strednú časť," povedal Matovič a ukázal fotky z exteriéru a interiéru vily s tým, že podľa jeho slov nejde o žiadny úbohý stav.

Matovič tvrdí, že v USA si potrpia na to, aby si strážili rôzne prevody a platby za nehnuteľnosti. "Majú špičkové registre, a tak sa viete dopracovať k celej histórii tohto domu. Dočítate sa, že aktuálnymi vlastníkmi sú Lucia Druckerová a Jozef Michálek a vidíme, za čo sa táto vila ako celok v minulosti predávala - 290-tisíc dolárov, 335-tisíc dolárov a 250-tisíc dolárov. Druckerovej bola polovička predaná za 60.500 dolárov. Teda polovičku kúpila ani nie za štvrtinu ceny," rekapituloval Matovič.

Drucker to v minulosti vysvetľoval tým, že majiteľ druhej polovice je kamarát a zároveň sa zaviazal investovať. "Čo s tým má ale pôvodný majiteľ? Čo on má z následnej rekonštrukcie? Nemá s tým absolútne nič, je to absurdné," povedal Matovič. Zároveň poukázal na to, že v rovnakom roku sa susediace vily ako celok predávali za 430-tisíc, 365-tisíc resp. 385-tisíc dolárov.

"Nech teda bola reálna hodnota celej vily 360-tisíc dolárov, hodnota polovice je potom 180-tisíc dolárov. Ale cena polovice pre Druckera bola 60 500 dolárov, čo je rozdiel 120-tisíc dolárov. On tvrdí, že to preto, lebo bude investovať. Ale aký dôvod je dať mu dar 120-tisíc dolárov a nemať z toho nič? Lebo ten čo predal, nikdy nebude mať nič z toho, že Drucker bude investovať," konštatoval líder OĽaNO.

Pôvodnými majiteľmi celej vily na Floride boli Jozef Mihalik a Jozef Michálek. Svoju časť predal Druckerovi Mihalik. Obaja sú spolumajiteľmi spoločnosti Panoráma Šport Hotel, ktorá vlastní hotely Holliday Inn v Bratislave, Trnave a Žiline. Podľa Matoviča dostali od rezortu hospodárstva pod vedením Smeru-SD dokopy 400.000 eur cez eurofondy na hotely v Žiline a v Trnave. "Účelom bolo zvýšenie konkurencieschopnosti, hotelom sa pritom darí. Eurofondy do takýchto hotelov v žiadnom prípade nepatria," dodal Matovič a pýtal sa, či zľava na Druckerovu vilu s touto eurofondovou pomocou nesúvisí.